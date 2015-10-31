جشنواره «شوق دیدار»و مسابقه«شرح شوق» در استان سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، ایرج کارخایی با اشاره به نحوه برگزاری این جشنواره، بیان داشت: حضور گسترده و باشکوه مردم در استقبال از فرزند استان سمنان موضوع اصلی جشنواره عکس است.

وی افزود: عکاسان باید حداکثر ده قطعه عکس را به صورت دیجیتال با رزولیشن حداقل ۳۰۰ DPI و فرمت JPG با کیفیت مناسب به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

هماهنگی برای حضور عکاسان الزامی است

مدیرکل روابط عمومی استانداری سمنان همچنین با بیان اینکه عکس ها می توانند با دوربین حرفه ای، غیر حرفه ای، تلفن همراه یا تبلت گرفته شود، گفت: در صورت نیاز به اخذ عکس در نشست ها و برنامه های ریاست جمهوری، هماهنگی برای ورود عکاسان توسط اداره کل روابط عمومی استانداری الزامی است.

کارخایی افزود: عکس ها باید با مشخصات کامل عکاس و محل عکس برداری به آدرس ایمیل SEMNAN@FARHANG.GOV.IR ارسال یا به صورت لوح فشرده به آدرس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تا ۳۰ آبانماه ارسال شوند.

وی در خاتمه، گفت: عکس های منتخب جشنواره شوق دیدار در مجموعه کتابی منتشر و به نفرات برگزیده جوایز ارزنده ای اهدا می شود.

«شرح شوق» در میزبانی از رئیس جمهور

مدیر کل روابط عمومی استانداری سمنان همچنین از برگزاری مسابقه انتخاب بهترین شعار در استقبال از رئیس محترم جمهور به عنوان «شرح شوق» خبر داد و گفت: همزمان با سفر هیئت دولت به استان سمنان، به بهترین شعار ها برای استقبال از رییس جمهور جوایزی اهدا می شود.

کارخایی درباره شرایط شرکت در این مسابقه، توضیح داد: شعارها به صورت مکتوب یا به صورت پیامک ارسال شود.

وی افزود: شعارهای ارسالی باید توسط خود فرد نوشته و به سامانه ۵۰۰۰۲۰۳۹ ارسال شود همچنین تمامی شعارهای مسابقه شرح شوق در مجموعه ای منتشر می شوند.