آمریکاهنوز شیطان بزرگ است/دولت وملت ایران پشت سررهبری ایستاده اند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید رضا تقوی پیش از ظهر شنبه در جلسه مشترک شورای اداری و ائمه جمعه استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سال همدلی و همزبانی دولت و ملت، افزود: همدلی و همانگی تا حدود زیادی در این استان وجود دارد که این امر باعث پیشرفت استان می شود.

وی اظهار داشت: وحدت و همدلی جزء مسائل اصولی هستند و در صورت وارد شدن خدشه به این مسائل، هیچ مدیر اجرایی نمی تواند کارها را در یک فضای آشفته به خوبی انجام دهد.

تقوی با تأکید بر اینکه کارها باید در یک بستر مناسب اجرا شوند، یادآور شد: اگر ذهن مسئولان به مسائل حاشیه ای مشغول شود به انجام کارها و در نهایت به مردم لطمه وارد می شود.

وی با تأکید بر لزوم وجود وحدت و همدلی بین مدیران، نهادهای مختلف، مردم و چهره های تأثیر گذار در جامعه، به نقش مردم در حکومت اسلامی اشاره داشت و بیان کرد: در این خصوص ابعاد مردمی بسیار مهم است و مردم در همه مسائل باید در صحنه حضور داشته باشند و ناامید نشوند، زیرا هر حرکتی به ناامیدی بینجامد به نفع نظام نیست.

برای پیشبرد امور باید از همه نیروهای کارآمد نظام استفاده شود

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه در یک جامعه انتظارات و سلیقه های متفاوتی وجود دارد، تصریح کرد: پیش بردن این سلیقه ها و انتظارات به سمت هدف متعالی نیازمند مدیریت ویژه است.

تقوی عنوان کرد: کنار هم قرار دادن سلایق مختلف و متمرکز کردن آنها در نقاط مشترک و حیاتی توانایی خاص لازم دارد و در کشور ما مدیرانی با این توانایی وجود دارند و چنین مدیرانی منجر به پیشرفت امور می شوند.

وی اضافه کرد: اما مدیری که تنها بر روی یک سلیقه متمرکز شود و به دیگر سلایق توجهی نکند نمی تواند همدلی و وحدت بوجود آورد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه همدلی باید در یک بستر مناسب و اعتمادآور ایجاد شود، اظهار داشت: برای پیشبرد امور باید از همه نیروهای کارآمد نظام استفاده شود.

تقوی تأکید کرد: هنگامی که در اصول لازم برای تعالی اختلافی وجود نداشته باشد سلیقه ها به پیشبرد امور ضربه نمی زند، بنابراین اگر بتوانیم در مدیریت ها با حفظ سلایق روی اصول متمرکز شویم می توان با ایجاد آرامش در جامعه به پیشرفت کارها کمک کرد.

وی یادآور شد: ائمه جمعه باید به مسئولان و مدیران مخلصی که قصد دارند در حوزه مدیریت آنها به مردم خدمت کنندکمک کرده و به عنوان بازویی تأثیرگذار بستر لازم برای پیشرفت کار چنین مدیرانی را فراهم آورند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور نصیحت کردن مدیران تنگ نظری که جز خود کسی را قبول ندارند را از دیگر وظایف ائمه جمعه دانست و بیان کرد: در این خصوص باید با مدیران در سطح بالاتر مسائل را مطرح و حل کنند.

اداره امور کشور نیازمند تدبیر و سعه صدر است

تقوی تصریح کرد: کشورداری بچه بازی نیست که هر فردی با سلیقه خود کشور را اداره کند، بلکه اداره امور کشور نیاز به تدبیر، عقل، اندیشه، سعه صدر و تحمل مشکلات دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه ما با یک دنیای عجیب و غریب روبرو هستیم که در این دنیا استکبار جهانی هر روز به ما چنگ و دندان نشان می دهد، گفت: پس از تصویب برجام انتظار داشتیم سطح ادبیات این کشورها تا حدودی تغییر کند اما باز می گویند گزینه نظامی روی میز است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور افزود: استکبار جهانی نمی تواند به کشور ما حمله کند، زیرا از قدرت نظامی ایران آگاه است و اگر توانایی حمله به کشور ما را داشت حتی لحظه ای صبر نمی کردند.

تقوی تصریح کرد: استکبار جهانی می داند که هدف گیری موشک های ایران در حال حاضر به کدام نقطه است و در صورتی که دست از پا خطا کند ملت ما برای مقابله آمادگی کامل دارد.

وی با بیان اینکه آمریکا نباید خیال کند برجام راهی برای نفوذ به کشور ایران است، ادامه داد: ما آمریکا را نه تنها منجی نمی دانیم، بلکه هنوز این کشور را شیطان بزرگ محسوب می کنیم و هیچ امیدی به این کشور نداریم، زیرا آمریکا برای دوستان صمیمی خود نیز نتوانسته است کاری انجام دهد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور تأکید کرد: دولت و ملت ایران استوار پشت سر رهبری ایستاده است و در عین حال به تعبیر مقام معظم رهبری باید مراقب نفوذ نیز باشیم.

تقوی در بخش دیگری از سخنانش به فلسفه شورای اداری اشاره داشت و هماهنگی کارهای اجرایی، طرح اختلافات دستگاه های اجرایی و چاره اندیشی برای حل این اختلافات را از مهمترین وظایف این شورا عنوان کرد.

مدیران مبتکر تجلیل شوند

وی یادآور شد: در این شورا باید طرح های جدید برای اداره امور استانها و ابتکارات استانها بیان شوند و از مدیران مبتکر تجلیل شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در ادامه با بیان اینکه نباید مردم را در ادارت مختلف سرگردان کرد، تأکید کرد: بهتر است همه خدمات در یک مکان متمرکز، تا کارها روان و در وقت مردم نیز صرفه جویی شود.

تقوی رشد عملکردهای سیستم اداری را ضروری عنوان و اضافه کرد: مدیران مخلص و فداکار سرمایه های انسانی یک جامعه هستند و اگر مدیری با شکست مواجه شده و از گردونه خدمت حذف شود یک سرمایه جامعه حذف شده است.

وی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: شما امانتدار مردم هستید و پایه های صندلی های شما روی خون شهداست و در صورتی که نتوانید به خوبی مسئولیت خود را انجام دهید در برابر همه شهدا مسئول هستید.