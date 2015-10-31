مدارس امداد و سلامت راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر مهراب شريفی با بيان اينكه طرح اوليه شكل گيری و راه اندازی مدارس سلامت و امداد و نجات در كشور در حال آماده سازی است، گفت: اگر اين طرح مورد موافقت و تاييد آموزش و پرورش قرار گيرد، دانش آموزان علاقه مند به آموزش های مهارتی و تخصصی می توانند بعد از اتمام تحصيلات ابتدايي وارد مدارس امداد و نجات و سلامت شوند.

وی با بيان اينكه طرح ايجاد و راه اندازي مدارس سلامت و امداد و نجات به صورت پايلوت در چند استان اجرايي مي شود، بر ضرورت ارائه آموزش هاي تخصصي به دانش آموزان علاقه مند و ايجاد فرصت كسب آموزش هاي مهارتي و تخصصي جديد تاكيد كرد.

مدير آموزش تخصصي موسسه آموزش عالی هلال ايران تصريح كرد: در كنار مدارس و هنرستان های فنی و حرفه ای، با ايجاد و راه اندازي مدارس امداد و نجات و سلامت، حلقه آموزش های تخصصی هلال احمر نیز در این حوزه ها تكميل مي شود.

شريفی افزود: دانش آموزانی كه در مدارس سلامت و امداد و نجات تحصيل مي كنند بعد از پايان تحصيلات دوره متوسطه مي توانند تحصيلات عالي خود را در مراكز علمي كاربردي هلال ايران ادامه دهند.