  1. سلامت
  2. بهداشت
۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۵۵

در صورت موافقت آموزش و پرورش؛

مدارس امداد و سلامت راه اندازی می شود

مدارس امداد و سلامت راه اندازی می شود

مدير آموزش تخصصی موسسه آموزش عالی هلال ايران، گفت: در صورت موافقت آموزش و پرورش، مدارس امداد و نجات و سلامت در دوره دوم متوسطه راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر مهراب شريفی با بيان اينكه طرح اوليه شكل گيری و راه اندازی مدارس سلامت و امداد و نجات در كشور در حال آماده سازی است، گفت: اگر اين طرح مورد موافقت و تاييد آموزش و پرورش قرار گيرد، دانش آموزان علاقه مند به آموزش های مهارتی و تخصصی می توانند بعد از اتمام تحصيلات ابتدايي وارد مدارس امداد و نجات و سلامت شوند.

وی با بيان اينكه طرح ايجاد و راه اندازي مدارس سلامت و امداد و نجات به صورت پايلوت در چند استان اجرايي مي شود، بر ضرورت ارائه آموزش هاي تخصصي به دانش آموزان علاقه مند و ايجاد فرصت كسب آموزش هاي مهارتي و تخصصي جديد تاكيد كرد.

مدير آموزش تخصصي موسسه آموزش عالی هلال ايران تصريح كرد: در كنار مدارس و هنرستان های فنی و حرفه ای، با ايجاد و راه اندازي مدارس امداد و نجات و سلامت، حلقه آموزش های تخصصی هلال احمر نیز در این حوزه ها تكميل مي شود.

شريفی افزود: دانش آموزانی كه در مدارس سلامت و امداد و نجات تحصيل مي كنند بعد از پايان تحصيلات دوره متوسطه مي توانند تحصيلات عالي خود را در مراكز علمي كاربردي هلال ايران ادامه دهند.

کد مطلب 2954190
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها