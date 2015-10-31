به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی حسینی که در جمع وزیران و نمایندگان کار بیش از ۳۰ کشور اسلامی سخن می گفت، با اشاره به بحران اشتغال در سراسر جهان و افزایش نرخ بیکاری، گفت: این پدیده در بعضی مناطق دنیای اسلام از شدت بیشتری برخوردار است و می تواند فجایع بیشتری تولید کند.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه در سومین اجلاس وزیران کار کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در جاکارتا پایتخت اندونزی، مواضع کشورمان را در مورد مسائل دنیای کار تشریح کرد و افزود: براساس آمارها، نرخ بیکاری در خاورمیانه در سال ۲۰۰۹ حدود ۲۴ درصد بوده، در حالی که پیش بینی می شود در سال جاری میلادی این نرخ از مرز ۳۰ درصد هم عبور کند.

به گفته وی، بخشی از ناامنی های موجود در خاورمیانه حاصل فقدان فرصت ها برای جوانان و بیکاری گسترده است و همین پدیده موجب افزایش خشونت می شود و متاسفانه انتظار می رود این چرخه معیوب سال های آینده همچنان در منطقه مشکل آفرین باشد.

حسینی ادامه داد: برای برون رفت کشورهای اسلامی از این وضعیت، برخی راهکارها از جمله افزایش مهارت های نیروی کار، آموزش های دانشگاهی، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، جهت دهی سرمایه ها در مسیر حمایت از اشتغال، افزایش کارآفرینی، پرهیز از تنش های قومی و مذهبی و افزایش فرهنگ بردباری براساس تعالیم اسلامی پیشنهاد می شود.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران برای کاهش بحران اشتغال برنامه هایی از جمله تهیه بستر اشتغال، تقویت نظام مهارتی و تلاش برای کاستن از نابرابری در مناطق مختلف کشور را اجرا کرده است. این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به وضعیت ایمنی و بهداشت کارگران، بر ضرورت تقویت پروتکل ها و استانداردها و لزوم تقویت نظام بازرسی کار تاکید کرد.

قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل به اعضای سازمان همکاری های اسلامی پیشنهاد کرد بهداشت کار را جدی تر بگیرند، چون کشورها بیشتر به حوادث کار توجه می کنند، زیرا اثرات آن فوری است، اما اثرات مربوط به بیماری های کار در درازمدت خود را نشان می دهند و هزینه سنگینی را به خانواده ها و دولت ها تحمیل می کنند.

وی تقویت بهداشت کار را یکی از فوری ترین مسائل در دنیای کار دانست. حسینی با اشاره به طرح نظام سلامت که در آن تمامی ایرانیان تحت پوشش بیمه سلامت همگانی قرار گرفته اند، گفت که این طرح موفقیت بزرگی برای دولت جمهوری اسلامی ایران بود که مورد تقدیر سازمان های بین المللی مثل سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین المللی کار قرار گرفت.

به گفته وی، هدف از اجرای این طرح کمک به اقشار ضعیف بود که تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار نمی گرفتند. حسینی آمادگی ایران را برای انتقال تجربیات کشورمان در زمینه حمایت های اجتماعی از کارگران و اقشار ضعیف به کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی اعلام کرد.

این مقام مسئول در وزارت کار همچنین با اشاره به مشکلات کارگران در سرزمین های اشغالی فلسطینی، گفت: این وضعیت به حالت انفجارآمیزی رسیده پو گزارش های سازمان بین المللی کار نشان می دهد که رژیم صهیونیستی بدترین نوع رفتار را با کارگران فلسطینی دارد.

قائم مقام وزیر کار و نماینده ایران در سومین اجلاس وزیران کار کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی از این سازمان خواست در این زمینه اقدام مناسبی انجام دهد. وی با اشاره به حوادث امسال در عربستان و سقوط بالابر در مکه و کشته شدن هزاران زائر خانه خدا در فاجعه منا، این حوادث را به کشورهایی که شهروندان آنها در این فجایع جان دادند تسلیت گفت و تاکید کرد: با انجام اقدامات مناسب باید از بروز چین حوادث ناگواری که موجب داغدار شدن همه جهان اسلام شد، جلوگیری شود.