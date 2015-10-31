  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۰۴

نمایش اولین فیلم اصغر فرهادی در جشنواره «وایادولید»

نمایش اولین فیلم اصغر فرهادی در جشنواره «وایادولید»

«رقص در غبار» به کارگردانی اصغر فرهادی در شصتمین جشنواره فیلم «وایادولید» به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فیلم «وایادولید» بخشی ویژه را به فیلم های استعدادهای جدید قرن ۲۱ که تا کنون در اسپانیا پخش نشده اند اختصاص داده است.

این جشنواره نخستین فیلم کارگردانانی چون فرهادی، نوری بیلگه جیلان، توماس وینتربرگ، کریستین پتزولد، آپیچاتپونگ ویراستاکول، پائولو سورنتینو، کریستین مونگیو و ... را برای حضور در این بخش برگزیده است.

در این رویداد سینمایی که از ۲ تا ۹ آبان در کشور اسپانیا برگزار می شود، نیکی کریمی در هیات داوران جشنواره حضور دارد و فیلم «ناهید» ساخته آیدا پناهنده در بخش مسابقه روی پرده می رود.

کد مطلب 2954199
محیا رضایی کلانتری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها