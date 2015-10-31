نمایش اولین فیلم اصغر فرهادی در جشنواره «وایادولید»

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فیلم «وایادولید» بخشی ویژه را به فیلم های استعدادهای جدید قرن ۲۱ که تا کنون در اسپانیا پخش نشده اند اختصاص داده است.

این جشنواره نخستین فیلم کارگردانانی چون فرهادی، نوری بیلگه جیلان، توماس وینتربرگ، کریستین پتزولد، آپیچاتپونگ ویراستاکول، پائولو سورنتینو، کریستین مونگیو و ... را برای حضور در این بخش برگزیده است.

در این رویداد سینمایی که از ۲ تا ۹ آبان در کشور اسپانیا برگزار می شود، نیکی کریمی در هیات داوران جشنواره حضور دارد و فیلم «ناهید» ساخته آیدا پناهنده در بخش مسابقه روی پرده می رود.