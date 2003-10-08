چهار نمايش ويژه كودكان به روي صحنه مي روند

به گزار ش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، اين نمايش ها جزء ويژه برنامه هاي مركز توليد تئاتر و تئاتر عروسكي كانون به مناسبت گراميداشت روز جهاني كودك است .

به گفته حسن داد شكر مدير مركز توليد تئاتر و تئاتر عروسكي كليه اين برنامه ها با ياد كودكان مظلوم عراق و تا روز 5 شنبه 17 مهر ماه ادامه خواهد داشت .نمايش ( قصه نقلي ) به كار گرداني حسن دادشكر هر روز در 4 نوبت در سالن بوستان مركز تئاتر اجرا مي شود ، اجراي اين نمايش در ساعت 14 براي مدارس و مهدكودكها با تعيين وقت قبلي و اجراي عصرها براي خانواده ها به صورت رايگان خواهد بود .نمايش « حادثه اي در شهر عروسكها » نوشته « ژوزف پد » و به كارگرداني « عادل بزدوده » در سالن گلستان مركز تئاتر در 4 نوبت به روي صحنه مي روند .نمايش « چهار صندوق شادي » نوشته « گيتا داوودي » به كارگرداني « ناصر آويژه » نيز هر روز در 4 نوبت در سالن مركز آفرينش هاي ادبي و هنري كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان ، واقع در خيابان حجاب اجرا مي شود .همچنين نمايش « يك شهر بي پرنده » به طور سيار همزمان با برگزاري جشنواره بين المللي فيلم كودكان و نوجوانان در نقاط مختلف شهر به اجرا در مي آيد .



