به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، سردار سيد مهدي فرجي كه در حاشيه نخستين نمايشگاه توانمندي هاي وزارت دفاع در حوادث غير مترقبه با خبرنگاران سخن مي گفت در خصوص دستاوردها و عملكرد اين سازمان در زمينه مقابله با حوادث غيرمترقبه اظهار داشت : توانسته ايم با بررسي امكاناتي كه در اختيار داريم ، ظرفيت هاي بدون استفاده در سازمان را شناسايي كرده و از آنها در جهت تامين نيازهاي مقابله با اين حوادث استفاده كنيم.

وي طراحي و ساخت دستگاهها و ادوات مورد نياز را از جمله فعاليت هاي سازمان صنايع دفاع در امر خودكفايي كشور در عرصه تامين تجهيزات مقابله با حوادث غيرمترقبه عنوان كرد و افزود : 220 نوع دستگاه و ادوات مختلف توسط زيرمجموعه هاي اين سازمان ساخته يا تغييركاربري داده شده است كه از آن جمله مي توان به طراحي و ساخت بيمارستان صحرايي ، تجهيزات تك نفره و گروهي و خودروهاي لازم در اين مناطق اشاره كرد كه اين خودروها با تغيير بر روي نفربر ساخته شده اند.

تعريف بحران و تهيه دستورالعمل مقابله با آن از ديگر اقداماتي است كه توسط سازمان صنايع دفاع صورت گرفته كه مديرعامل آن در تشريح اين اقدامات اظهار داشت : براي اولين بار در كشور دستورالعمل بحران زدايي در 7 مرحله تدوين شده است كه بر اساس آن آماده سازي، تجهيزات نجات، امداد و خودرو، درمان، رفع آلودگي، اسكان و تشكيل اردوگاه براي آوارگان پيش بيني شده است .

مديرعامل سازمان صنايع دفاع اضافه كرد : تجهيزات و تمهيدات فوق هم براي حوادث طبيعي و هم براي موضوعاتي مثل موشك باران و بمباران هاي احتمالي كاربرد دارد و شامل مراكز صنعتي و مسكوني نيز مي شود.

سردار فرجي گفت : در طول هر سال ، 2 تا 3 نوبت مانور ضد بحران در سازمان صنايع دفاع برگزار مي شود تا علاوه بر تست امكانات و تجهيزات ، نوعي فرهنگ سازي در بين نيروها نيز ايجاد شود.

وي در پايان با بيان تجربيات زلزله بم تاكيد كرد : پس از اين واقعه دلخراش ، كارآمدي ما نسبت به گذشته بيش از 2 برابر شده است و مطمئنا با توجه به روند كنوني ، علاوه بر افزايش اين كارآمدي ، عمق و كيفيت اين فعاليت ها نيز بيشتر خواهد شد.