خروج زائران اربعین بدون گذرنامه امکان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر رضایی قبل از ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیلات زائرین ویژه اربعین حسینی(ع) که در تالار امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: دو هفته قبل از اربعین، اعزام رسمی به کربلا از سوی سازمان حج و زیارت انجام نمی‌شود.

وی بیان داشت: در سال گذشته برای انتقال زائران از قم به سوی مرز مهران با مشکل مواجه بودیم و به دلیل نبود نظارت بر قیمت‌ها مسافران نرخ‌های زیادی را پرداخت کردند و لازم است با برنامه‌‌ریزی از تکرار این عمل جلوگیری کرد.

مدیرکل حج و زیارت استان قم افزود: نیاز است دستگاه‌های مرتبط با حمل و نقل، اتوبوس‌هایی را برای جابه‌جایی مسافران در قم داشته باشند.

رضایی تصریح کرد: خروج زائران از مرز مهران به کربلا بدون گذرنامه امکان ندارد و همراه داشتن گذرنامه در ایام منتهی به اربعین الزامی است.

وی افزود: نیاز است صدور گذرنامه زائران آسان شود و تسهیلات این امر فراهم شود.

نیاز به روحانی در کربلا

رئیس هیئات مذهبی استان قم نیز در سخنانی ابراز کرد: لازم است صدا و سیمای قم برنامه‌های ویژه اربعین در حرم مطهر حضرت معصومه(س) را بهتر پوشش دهد.

وی با اشاره به کمبود برنامه‌های فرهنگی در روز اربعین در کربلا عنوان کرد: به شدت به وجود روحانی نیاز داریم تا به سئوالات دینی زائران پاسخگو باشند و از سرگردانی زائران جلوگیری شود.

آماده پذیرایی روزانه از ۱۰ هزار نفر در مراسم اربعین هستیم

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم نیز در این جلسه با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل در کربلا اسکان است، افزود: سال گذشته ما در کربلای معلی به ۲ هزار نفر اسکان دادیم و به چهار تا ۱۳ هزار نفر روزانه تغذیه داده می‌شد.

عیسی رضایی ابراز کرد: مکان اسکان زائران قمی در کربلا مشخص شده است و ما آماده پذیرایی روزانه از ۱۰ هزار نفر در مراسم اربعین امسال در کربلا هستیم.

وی عنوان کرد: پیش بینی کرده‌ایم نزدیک به سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه زائران در روز اربعین باشد که مقداری از آن فراهم شده است.

نظارت بر نرخ کرایه حمل و نقل تشدید می‌‌شود

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم نیز با اشاره به مشکل حمل و نقل مسافران به مرز مهران در روز اربعین ابراز داشت: لازم است از افزایش نرخ‌ها در روز اربعین جلوگیری شود و در این باره ما ۳۲ روز مانده به اربعین نظارت‌های خود را تشدید می‌کنیم و با کنترل رانندگان از تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

نماینده آستان مقدس حرم حضرت فاطمه معصومه(س) در این جلسه اظهار کرد که برنامه‌های این آستان مقدس در روز اربعین با برگزاری مراسم سخنرانی و مدیحه سرایی همراه خواهد بود و آستان مقدس درخصوص برگزاری برنامه پیاده‌روی برنامه‌ای ندارد.

فرشاد زادخور، مدیر کل راه آهن استان قم نیز با اشاره به لزوم استفاده از قطار‌های دو طبقه ابراز کرد: ما برای جابجایی مسافران در روز اربعین مشکلی نداریم و فقط در وقت‌های صبح با ترافیک و تأخیر مواجه هستیم اما در عصر‌ها این مشکل وجود ندارد.

امیر سامع، معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم نیز با اشاره به برنامه‌های انجام شده از سوی شهرداری در روز عاشورا و تاسوعای حسینی اظهار کرد: شهرداری قم آمادگی لازم برای اطلاع رسانی برای برگزاری پیاده روی در روز اربعین را دارد.