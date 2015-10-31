به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهی تبار ظهر شنبه در شورای برنامه‌ریزی استان همدان بابیان اینکه همایش بین‌المللی «میرسید علی همدانی» روزهای ۲۰ و ۲۱ آبان ماه در همدان برگزار خواهد شد، اظهار داشت: این همایش با حضور مهمانانی از داخل و خارج از کشور و شخصیت‌های ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه از رئیس مجلس شورای اسلامی برای حضور در این مراسم دعوت‌شده است، بیان کرد: حضور رئیس مجلس شورای اسلامی هنوز قطعی نشده اما امیدواریم وی در این برنامه حضورداشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در ادامه سخنانش بابیان اینکه ۱۱ آذرماه مصادف با اربعین حسینی است، بیان داشت: با توجه به سفرهایی که به کربلا انجام می‌شود مسافران بسیاری از استان همدان عبور خواهند کرد.

الهی تبار با اشاره به اینکه جلسه‌ای برای هماهنگی دستگاه‌ها در خصوص افزایش ترافیک و استقبال از زائران اباعبدالله حسین (ع) برگزارشده است، بیان داشت: استان همدان در آن روزها شاهد افزایش ترافیک خواهد بود که باید پیش‌بینی‌های لازم در این خصوص انجام شود.

وی بابیان اینکه سال گذشته شاهد تردد حجم بسیاری از زائران در محورهای مواصلاتی استان بودیم، افزود: تردد در جاده‌های استان در سال گذشته ۲۰۰درصد افزایش یافت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان اظهار داشت: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده آمادگی لازم برای استقبال از زائران صورت گرفته است.

الهی تبار عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان باید آمادگی لازم را برای استقبال از زائران حرم اباعبدالله(ع) را داشته باشند.

ابلاغ ۱۲۸ میلیارد تومان اعتبار در حوزه راه و شهرسازی استان

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان نیز در این جلسه با ارائه گزارشی در مورد اعتبارات جذب‌شده برای استان همدان در این حوزه گفت: ۶۲ میلیارد و ۶۱۴ میلیون تومان اعتبار رسمی در حوزه راهداری برای استان همدان ابلاغ‌شده است.

محمد رودباری میزان اعتبار ابلاغ‌شده برای بخش راه روستایی را ۱۸ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: ۲۴ میلیارد و ۵۰۹ میلیون تومان اعتبار در حوزه راه‌سازی ابلاغ‌شده است.

وی مجموع اعتبارات رسمی ابلاغ‌شده در حوزه راه و شهرسازی استان همدان را ۱۲۸ میلیارد و ۸۷۳ میلیون و ۲۰۳ هزار تومان اعلام کرد و اظهار داشت: برای محور جوکار-تویسرکان نیز ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار درخواست شده است.