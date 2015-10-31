به گزارش خبرنگار مهر، حمید زادبوم در حاشیه پنجمین گردهمایی رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران گفت: فهرست تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و کالاهای بیشتری به این فهرست اضافه خواهند شد، این در حالی است که برای مثبت شدن تراز تجاری در مراودات ایران و ترکیه، در حال تقویت صادرکنندگان ایرانی هستیم و قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی ایران به ترکیه را ارزیابی خواهیم کرد.

رایزن بازرگانی ایران در ترکیه افزود: هدف این است که حضور صادرکنندگان ایرانی در بازار ترکیه بیشتر شود، این در شرایطی است که تراز تجاری ایران با ترکیه با احتساب نفت وگاز، به نفع ایران مثبت است و به نظر می‌رسد اگر مسائل بانکی در یک تا ۲ ماه آینده حل شود یکی از بازارهای خوب برای صادرکنندگان ایرانی، بازار ترکیه است که عامل خوبی در مثبت شدن تراز تجاری غیرنفتی ایران با ترکیه خواهد بود.

وی تصریح کرد: در حال مطالعه بخش به بخش بازار ترکیه هستیم اما مواد پتروشیمی و شیمیایی، مصالح ساختمانی و محصولات کشاورزی از جمله کالاهایی است که در شرایط کنونی می تواند سهم خوبی در بازار ترکیه کسب کند. بر همین اساس سازمان توسعه تجارت ایران، اطلاعات خوبی را از این بازارها در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار می دهیم تا با دست پر به این بازارها وارد شوند.

به گفته زادبوم، ۲۶۵ قلم کالایی مشمول تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه است که ارزش این اقلام کالایی در هر ماه ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار و کمتر از ۱۰ درصد تجارت دو کشور است اما در ۸ ماهه امسال در این اقلام ۱۰ درصد افزایش صادرات ایران و حدود سه درصد کاهش صادرات اقلام ترکیه در ایران را شاهد بودیم.

وی تصریح کرد: طرف ترک هم اعتراضاتی به فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با ایران دارد، چراکه ایران محصولات کشاورزی خود را با تعرفه ترجیحی به بازار این کشور صادر می‌کند. بر همین اساس، بنا بر این است که اقلام مشمول موافقتنامه را به نفع تولید کننده و صادرکنندگان افزایش دهیم البته در کوتاه مدت ممکن است کالایی در دو کشور آسیب ببیند که در این اقلام باید مالیات ها را افزایش دهیم، ضمن اینکه هر سال ۱۵ تا ۲۵ قلم به فهرست این تعرفه در هر دو کشور افزوده می شود که افزایش امسال بعد از مذاکرات ماه آینده در ترکیه، اعمال می شود.