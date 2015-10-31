تدوین اسناد حفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ماهر درباره تحلیل های منشر شده پیرامون امنیت و حریم خصوصی شبکه های اجتماعی داخلی اعلام کرد: این مرکز مستقر در سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری موسسات تحقیقاتی و فناوری برتر کشور در حال انجام اقداماتی جهت افزایش هرچه بیشتر امنیت و حفظ حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و تسهیل ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در این فضا است.

از مهم‌ترین اهداف این اقدامات کمک به رشد و فراگیری روزافزون شبکه‌ های اجتماعی بومی و داخلی کشور بوده و اقدامات در دست انجام در این حوزه ضمن امن‌سازی هرچه بیشتر فضای مجازی برای کاربران عادی، قابلیت رقابت شبکه‌های داخلی را با شبکه‌های اجتماعی خارجی افزایش می‏ دهد.

این مرکز از انجام ۴ اقدام کلان در این باره خبر داد:

۱- تدوین اسناد مرتبط با نیازمندی‌های امنیتی و حریم خصوصی حاکم بر شبکه‏ های اجتماعی ساخته‏ شده و در حال توسعه توسط سازمان‏ها و اقشار جامعه

۲- ایجاد امکان مشاوره به شبکه های اجتماعی بومی جهت حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران در تمامی سطوح

۳- ایجاد راه‏کار جامع رایگان توسعه‏ شبکه‏ های اجتماعی بر پایه‏ فناوری‏ های متن‏ باز، جهت تسهیل هرچه بیشتر ایجاد و مدیریت شبکه‌ های اجتماعی بومی حتی برای کوچکترین گروه‌های اجتماعی

۴- اطلاع‏ رسانی همگانی از آسیب‌ها و چالش‌های موجود در این حوزه و پشتیبانی دانشی از متخصصان حوزه با اطلاع‏ رسانی و برگزاری کارگاه‏های آموزشی و اقدامات ترویجی

مرکز متما اعلام کرد انجام این پروژه ها اهداف زیر را تبیین می کند:

• ایجاد زمینه‏ های لازم جهت ایجاد کسب و کارهای چابک مبتنی بر شبکه‏ های اجتماعی در فضای مجازی کشور و در نتیجه کمک در ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی

• امن‌سازی فضای مجازی برای کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی

• حفظ حریم خصوصی کاربران در محیط مجازی کشور

• تسهیل ایجاد شبکه‏ های اجتماعی توسط گروه‏های اجتماعی مختلف بدون دغدغه‏ های فنی و امنیتی و در نتیجه رشد و گسترش آن‏ها در فضای مجازی کشور

• ایجاد زمینه‏ های لازم برای نشاط اجتماعی و فرهنگی در کشور

• گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در خارج از مرزهای کشور

• ایجاد راه‏کارهای مناسب جهت حفظ اقوام، زبان‏ها و فرهنگ‏ها برای نسل‏های آینده

• ایجاد زمینه‏ های لازم جهت تسهیل سیاست‏گذاری‏های کلان در فضای مجازی ایران

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای تاکید کرد: در جهت اقدامات ترویجی سازمان فناوری اطلاعات به زودی از طریق پورتال مرکز ماهر، مقالاتی به منظور آگاهی‌رسانی و آشنایی کاربران و متولیان شبکه‌های اجتماعی با دغدغه‌های امنیتی و حریم خصوصی و شیوه‌های مقابله و رفع آن‌ها منتشر می‌شود.