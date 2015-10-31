تدوین اسناد حفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ماهر درباره تحلیل های منشر شده پیرامون امنیت و حریم خصوصی شبکه های اجتماعی داخلی اعلام کرد: این مرکز مستقر در سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری موسسات تحقیقاتی و فناوری برتر کشور در حال انجام اقداماتی جهت افزایش هرچه بیشتر امنیت و حفظ حریم خصوصی شبکههای اجتماعی در فضای مجازی و تسهیل ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر شبکههای اجتماعی در این فضا است.
از مهمترین اهداف این اقدامات کمک به رشد و فراگیری روزافزون شبکه های اجتماعی بومی و داخلی کشور بوده و اقدامات در دست انجام در این حوزه ضمن امنسازی هرچه بیشتر فضای مجازی برای کاربران عادی، قابلیت رقابت شبکههای داخلی را با شبکههای اجتماعی خارجی افزایش می دهد.
این مرکز از انجام ۴ اقدام کلان در این باره خبر داد:
۱- تدوین اسناد مرتبط با نیازمندیهای امنیتی و حریم خصوصی حاکم بر شبکه های اجتماعی ساخته شده و در حال توسعه توسط سازمانها و اقشار جامعه
۲- ایجاد امکان مشاوره به شبکه های اجتماعی بومی جهت حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران در تمامی سطوح
۳- ایجاد راهکار جامع رایگان توسعه شبکه های اجتماعی بر پایه فناوری های متن باز، جهت تسهیل هرچه بیشتر ایجاد و مدیریت شبکه های اجتماعی بومی حتی برای کوچکترین گروههای اجتماعی
۴- اطلاع رسانی همگانی از آسیبها و چالشهای موجود در این حوزه و پشتیبانی دانشی از متخصصان حوزه با اطلاع رسانی و برگزاری کارگاههای آموزشی و اقدامات ترویجی
مرکز متما اعلام کرد انجام این پروژه ها اهداف زیر را تبیین می کند:
• ایجاد زمینه های لازم جهت ایجاد کسب و کارهای چابک مبتنی بر شبکه های اجتماعی در فضای مجازی کشور و در نتیجه کمک در ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی
• امنسازی فضای مجازی برای کاربران شبکههای اجتماعی داخلی
• حفظ حریم خصوصی کاربران در محیط مجازی کشور
• تسهیل ایجاد شبکه های اجتماعی توسط گروههای اجتماعی مختلف بدون دغدغه های فنی و امنیتی و در نتیجه رشد و گسترش آنها در فضای مجازی کشور
• ایجاد زمینه های لازم برای نشاط اجتماعی و فرهنگی در کشور
• گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در خارج از مرزهای کشور
• ایجاد راهکارهای مناسب جهت حفظ اقوام، زبانها و فرهنگها برای نسلهای آینده
• ایجاد زمینه های لازم جهت تسهیل سیاستگذاریهای کلان در فضای مجازی ایران
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای تاکید کرد: در جهت اقدامات ترویجی سازمان فناوری اطلاعات به زودی از طریق پورتال مرکز ماهر، مقالاتی به منظور آگاهیرسانی و آشنایی کاربران و متولیان شبکههای اجتماعی با دغدغههای امنیتی و حریم خصوصی و شیوههای مقابله و رفع آنها منتشر میشود.
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