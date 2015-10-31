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۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۵۳

گلایه مظلومی از خبرنگاران؛

چرا ترکیب استقلال را زودتر لو دادید؟

چرا ترکیب استقلال را زودتر لو دادید؟

سرمربی تیم فوتبال استقلال به محض دیدن برخی خبرنگاران در تمرین از آنها انتقاد کرد که چرا روز گذشته ترکیب را زودتر از موعد مقرر منتشر کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین استقلال پس از تساوی روز گذشته مقابل پرسپولیس در زمین شماره ۲ ورزشگاه آزادی برگزار شد.

* قبل از شروع تمرین، سرمربی استقلال ۲۰ دقیقه با بازیکنان در رختکن جلسه‌ای را برگزار کرد و از آنان خواست که دربی را فراموش کرده و به جام حذفی و دیدارهای باقی مانده لیگ برتر فکر کنند. حدود ۷ تماشاگر در زمین شماره دو حضور داشتند و به تماشای تمرین آبی‌پوشان نشستند.

* منصور پورحیدری و فرزاد مجیدی تنها غایبین تمرین امروز بودند.

* سرمربی استقلال هنگام تمرین حدود ۱۰ دقیقه با مجید صالح صحبت می‌کرد و سپس وی، رحمتی را به گوشه‌ای برد و با او نیز دقایقی گفتگو کرد.

* رحمتی پس از صحبت با مظلومی دقایقی نیز با حسین ترابپور و وحید طالب‌لو در خصوص بازی روز گذشته صحبت کردند.  

* اندک هوادارانی که در زمین شماره دو حاضر بودند با برخی خبرنگاران صحبت کرده و نسبت به تعویض های مظلومی در دربی معترض بودند.

* سرمربی استقلال با دیدن برخی از خبرنگاران، آنها را مورد انتقاد قرار داد و به آنان گفت چرا روز گذشته ترکیب استقلال را در سایت های خبری خود منتشر کردید.

* تمام صحبت بازیکنان قبل از تمرین پیرامون وقت‌های اضافه‌ای بود که محسن ترکی در دیدار روز گذشته گرفته بود و برخی بازیکنان اعتقاد داشتند او حتی زمانی که آخرین ضربه ایستگاهی پرسپولیس زده شد، دست در سوتش برد تا سوت پایان را بکشد، اما به یکباره پشیمان شد و باز هم وقت اضافه گرفت.

* نفراتی که روز گذشته بازی نکرده بودند، پس از حدود ۲۰ دقیقه دویدن به مرور کارهای تاکتیکی پرداخته و سپس در قالب دو تیم سبز و صورتی یک فوتبال درون تیمی را برگزار کردند.

* بنا بر اعلام کادر فنی، تمرین تیم فوتبال استقلال فردا تعطیل خواهد بود. این تیم عصر روز چهارشنبه سیزدهم آبان ماه و از مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی در تهران میزبان فولاد خوزستان خواهد بود.

کد مطلب 2954242

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