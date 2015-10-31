چرا ترکیب استقلال را زودتر لو دادید؟

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین استقلال پس از تساوی روز گذشته مقابل پرسپولیس در زمین شماره ۲ ورزشگاه آزادی برگزار شد.

* قبل از شروع تمرین، سرمربی استقلال ۲۰ دقیقه با بازیکنان در رختکن جلسه‌ای را برگزار کرد و از آنان خواست که دربی را فراموش کرده و به جام حذفی و دیدارهای باقی مانده لیگ برتر فکر کنند. حدود ۷ تماشاگر در زمین شماره دو حضور داشتند و به تماشای تمرین آبی‌پوشان نشستند.

* منصور پورحیدری و فرزاد مجیدی تنها غایبین تمرین امروز بودند.

* سرمربی استقلال هنگام تمرین حدود ۱۰ دقیقه با مجید صالح صحبت می‌کرد و سپس وی، رحمتی را به گوشه‌ای برد و با او نیز دقایقی گفتگو کرد.

* رحمتی پس از صحبت با مظلومی دقایقی نیز با حسین ترابپور و وحید طالب‌لو در خصوص بازی روز گذشته صحبت کردند.

* اندک هوادارانی که در زمین شماره دو حاضر بودند با برخی خبرنگاران صحبت کرده و نسبت به تعویض های مظلومی در دربی معترض بودند.

* سرمربی استقلال با دیدن برخی از خبرنگاران، آنها را مورد انتقاد قرار داد و به آنان گفت چرا روز گذشته ترکیب استقلال را در سایت های خبری خود منتشر کردید.

* تمام صحبت بازیکنان قبل از تمرین پیرامون وقت‌های اضافه‌ای بود که محسن ترکی در دیدار روز گذشته گرفته بود و برخی بازیکنان اعتقاد داشتند او حتی زمانی که آخرین ضربه ایستگاهی پرسپولیس زده شد، دست در سوتش برد تا سوت پایان را بکشد، اما به یکباره پشیمان شد و باز هم وقت اضافه گرفت.

* نفراتی که روز گذشته بازی نکرده بودند، پس از حدود ۲۰ دقیقه دویدن به مرور کارهای تاکتیکی پرداخته و سپس در قالب دو تیم سبز و صورتی یک فوتبال درون تیمی را برگزار کردند.

* بنا بر اعلام کادر فنی، تمرین تیم فوتبال استقلال فردا تعطیل خواهد بود. این تیم عصر روز چهارشنبه سیزدهم آبان ماه و از مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی در تهران میزبان فولاد خوزستان خواهد بود.