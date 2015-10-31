۱۰۰ روستا در الموت تحت پوشش تسهیلات گاز قرار می گیرند

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: توسعه متوازن و اراده خدمات رفاهی در شهرها، روستاها، مناطق دورافتاده و کم برخوردار از رویکردهای دولت است تا زمینه کاهش مهاجرت نیز فراهم شود.

حبیبی بیان کرد: در استان قزوین طرح های عمرانی مهم ملی و استانی در دستور کار قرار دارد و اجرا می شود که برخی از آنها چهره استان را متحول خواهد کرد.

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: در حال حاضر۷۴ درصد جمعیت روستایی استان قزوین از نعمت گاز بهره مند هستند.

وی با اشاره به طرح گازرسانی به مناطق الموت و طارم سفلی افزود: الموت از مناطق مهم استان محسوب می شود که اجرای پروژه های عمرانی در این منطقه از جمله راه سازی و گازرسانی تاثیر قابل توجهی در آبادانی منطقه خواهد داشت.

معاون امور عمرانی استاندار تکمیل گازرسانی به الموت و طارم سفلی را از اولویت های عمرانی استان دانست و اظهارداشت: تلاش می کنیم طرح گازرسانی به بخش های الموت غربی و شرقی شهرستان قزوین که ۲ شهر و ۱۰۰ روستا را تحت پوشش قرار می دهد تا سال آینده به بهره برداری برسد.

وی افزود: طول خط انتقال گاز به الموت ۷۵ کیلومتر است که هم اکنون لوله گذاری ۳۵ کیلومتر از مسیر اجرای این طرح که صعب العبور و کوهستانی است، انجام شده و ۱۵ کیلومتر لوله نیز به محل اجرای پروژه منتقل شده است.

حبیبی اظهارکرد: عملیات حفاری و شبکه گذاری در شهرهای معلم کلایه و رازمیان نیز در حال اجراست و همزمان اکیپ های فنی در خط انتقال و شبکه گذاری داخل شهر کار را دنبال می کنند.

گازرسانی به الموت و طارم ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد

وی تصریح کرد: برای اجرای طرح گازرسانی به مناطق الموت غربی و شرقی بیش از۱۰۰ میلیارد تومان هزینه پیش بینی شده که امیدواریم در سال آینده به پایان برسد.

معاون امور عمرانی استاندار بیان کرد: در این طرح گازرسانی به ۱۲ روستا پیش بینی شده که درحال حاضر ۱۱ روستا از نعمت گاز بهره مند شده اند و تنها روستای اورکین کرد به دلیل داشتن معارض اجتماعی تحت پوشش قرار نگرفته که پیگیری لازم برای اجرای آن در حال انجام است.

وی افزود: در حال حاضر طرح گازرسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان در دستور کار قرار دارد که تا دوسال آینده از این تسهیلات بهره مند خواهند شد.

گازرسانی به ۱۰۳ روستا به روش CNG

حبیبی تصریح کرد: ۱۰۳ روستای استان به دلیل صعب العبور بودن، فاصله زیاد از خط انتقال و هزینه بالای پروژه امکان اجرای طرح گازرسانی را ندارند که با برنامه ریزی انجام شده تلاش می کنیم گازرسانی به این روستاها با روش CNG صورت گیرد.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۷۴ درصد از جمعیت روستایی استان از نعمت گاز بهره مند هستند که از میانگین کشوری بالاتر است.