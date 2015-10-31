به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: در پي وقوع سيل در غرب كشور اجساد سه قرباني سيل در استان ايلام و سه قرباني در استان لرستان به مراكز پزشكي قانوني استان‌ها ارجاع و پس از شناسايي و تأييد هويت به خانواده‌هاي آنان تحويل شد.

اسامي جان‌باختگان سيل در استان ايلام:

۱- علي اكبر زارعي ۳۲ ساله، (كانال آب در شهر ايلام)

۲- احمد ولدي ۴۳ ساله، (حاشيه شهر ايلام)

۳- خالد بازيار ۲۴ ساله، (كانال آب دهلران)

اما در استان لرستان فوت شدگان سيل در شهرستان كوهدشت اعضاي يك خانواده بودند كه منزل مسكوني‌ شان در حاشيه كانال آب قرار داشت و به دليل ورود آب به داخل منزل هر سه نفر آنان جان خود را از دست مي دهند.

اسامي اين افراد به شرح زير است:

۱- علي دوست محمدي

۲- زينب مرادي

۳- آدرينا مرادي