سه رویدادبزرگ فرهنگی سال آینده درکهگیلویه وبویراحمد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی پیش از ظهر شنبه در جلسه مشترک شورای اداری و ائمه جمعه استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور آیت الله سید رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور برگزار شد، افزود: هر حرکتی که به توسعه این استان کمک کند مثبت ارزیابی می شود.

وی اظهار داشت: یکی از شاخصه هایی که می تواند نشان داد چه کارهایی منجر به توسعه این استان می شود این است که این کارها و حرکات به همدلی و وحدت کمک کنند یا آن را کاهش دهند و هر حرکتی که در راستای افزایش همدلی و وحدت انجام شود برای این استان مفید است.

خادمی یادآور شد: با وجود اختلافاتی که ممکن است در این استان وجود داشته باشد و چنین اختلافاتی نیز طبیعی هستند، اما طبق ارزیابی ها حرکت کلی مجموعه ائمه جمعه استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای افزایش همدلی، وحدت و توسعه این استان بوده است.

وی با بیان اینکه در این استان ترکیبی از ائمه جمعه جوان و باتجربه وجود دارد، عنوان کرد: این ترکیب به گونه ای مثبت در راستای پیشرفت و توسعه استان گام برمی دارند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جایگاه مهم نماز جمعه در نظام سیاسی و حکومتی دین اسلام، تصریح کرد: این جایگاه همواره در طی تاریخ اسلام پایگاهی برای صدور فرامین اسلامی بوده و تاکنون این جایگاه حفظ شده است.

خادمی اضافه کرد: ائمه جمعه علاوه بر اینکه حرفهای مردم را شنیده و همواره پایگاهی برای مراجعه مردم و حل مشکلات آنها بوده اند، نماینده حکومت اسلامی نیز هستند و در این راستا باید سیاست های حکومت اسلامی را نیز به مردم منتقل کنند.

وی بیان کرد: تبیین برنامه های نظام جمهوری اسلامی ایران توسط ائمه جمعه در این استان به خوبی انجام می شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: همه ما می دانیم مشکلات و کمبودها در این استان در مقایسه با دیگر نقاط کشور زیاد و منابع و امکانات محدود است، بنابراین ائمه جمعه باید این محدودیت امکانات و منابع را نیز به مردم گوشزد کنند.

خادمی سال جاری را بدترین سال مالی دولت دانست و یادآور شد: با وجود پایین آمدن قیمت نفت و برقرار بودن تحریم ها، دولت تلاش می کند پروژه های عمرانی را ادامه دهد و در این استان نیز تلاش می شود پروژه های عمرانی فعال شوند.

وی با اشاره به اینکه گاهی ائمه جمعه تحت فشارهای مردمی ناچار می شود برخی مسائل را در تریبون ها بیان کنند، تصریح کرد: این که ائمه جمعه درد مردم را بگویند قابل قبول است، اما این امر گاهی ممکن است منجر به بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولین نیز شود و امیدواریم اگر مواردی وجود دارد ابتدا با مدیر مربوطه صحبت شود و اگر حرفهای مدیر مربوطه مورد قبول بود در خطبه ها بیان شود تا مردم به درستی قضاوت کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر توجه بیشتر مسئولین استان به بحث فرهنگی، از برگزاری سه رویداد فرهنگی مهم در این استان در سال آینده خبر داد.

خادمی برگزاری اجلاس سراسری نماز در این استان را یکی از این رویداد ها عنوان و بیان کرد: امیدواریم این استان بتواند میزبان خوبی برای برگزاری این اجلاس باشد.

وی همچنین از برگزرای کنگره بی بی حکیمه خبر داد و یادآور شد: در ادامه کنگره سال قبل این کنگره با بعد بین المللی در سال ۹۴ برگزار می شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزاری کنگره سرداران شهید را دیگر رویداد فرهنگی مهمی عنوان کرد که در سال ۹۴ برگزار می شود.