حسین اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های مداوم روز گذشته در همدان اظهار داشت: در پی بارش‌های متناوب روز گذشته در شهر همدان ۲۱ نفر از عشایر در ارتفاعات ارزانفود شهر همدان که در محاصره سیل و بارش بودند توسط نیروهای هلال‌احمر همدان نجات یافتند.

وی در ادامه سخنانش بیان کرد: ۲۰ چادر، ۴۰ پتو و ۱۰ فرشینه بین نجات‌یافتگان توزیع شد و آسیب دیدگان به مکان‌های امن منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر همدان در خصوص امدادرسانی به استان ایلام نیز گفت: دو اکیپ امداد و نجات از همدان با وسایل و تجهیزات به ایلام اعزام شدند.

اشرفی بابیان اینکه دو اکیپ چهار نفره امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان همدان با دو دستگاه خودرو از روز گذشته برای کمک به آسیب دیدگان در ایلام مستقر شده اند، افزود: نیروهای امداد و نجات استان همدان آمادگی کامل برای کمک به درراه ماندگان را دارند.

وی بابیان اینکه ۱۲ پایگاه ثابت هلال‌احمر در آماده‌باش کامل برای امدادرسانی در محورهای مواصلاتی استان و جاده‌ها هستند، عنوان داشت: نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر آمادگی امداد و نجات در شرایط جوی مختلف و تغییرات اقلیمی بارش و سرما را دارند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر همدان اظهار کرد: پنج اکیپ سیار نیز آماده پشتیبانی کامل از پایگاه‌های ثابت جمعیت هلال‌احمر استان هستند.