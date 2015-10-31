حمیدرضا نیکداد در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه از ۵۹ دستگاه فشارشکن در شبکه توزیع آب شهر همدان ۳۱ دستگاه دارای سیستم کنترلگر فشار هستند، افزود: این دستگاهها بهتناسب میزان مصرف آب در ساعاتی از شبانهروز توسط مأموران شرکت آب و فاضلاب تنظیم میشوند.
وی با اشاره به اینکه در فصول گرم سال از ساعت ۲۳ تا ۵ صبح در مناطقی که مجهز به دستگاه کنترلگر فشار بودند، فشار آب تقلیل پیدا میکرد، اظهار داشت: در ۴۸ ساعت گذشته دستگاههای کنترلگر فشار آب طوری تنظیمشدهاند که با کاهش فشار آب مشکلی برای نحوه فعالیت سیستم گرمایشی واحدهای مسکونی شهروندان به وجود نیاید.
معاون نظارت بر بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب استان همدان ادامه داد: دستگاههای کنترلگر فشار آب دارای فوایدی همچون توزیع عادلانه آب بین همه مشترکان، کاهش حوادث و افزایش ایمنی شبکههای توزیع آب و جلوگیری از پرت آب هستند.
نیکداد استفاده از دستگاههای کنترلگر فشار آب را برای جلوگیری از مصرف آبهای بدون درآمد، مفید ارزیابی کرد و بیان داشت: با استفاده از این دستگاهها حدود ۲۴ درصد در مصرف آب صرفهجویی میشود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در پرت آب دو موضوع پرت ظاهری و پرت واقعی آب مطرح است، ادامه داد: در شبکه توزیع آب ۱۵ درصد پرت واقعی و ۱۰ درصد نیز پرت ظاهری صورت میگیرد.
نیکداد با تأکید بر اینکه برای کاهش ۲۵ درصدی آبهای بدون درآمد باید میزان پرت ظاهری و واقعی آب را نیز کاهش دهیم، گفت: در پرت ظاهری عواملی همچون خطا در قرائت کنتور و خرابی کنتور مؤثر هستند که در این راستا باید به اپراتورهای قرائت کنتور آموزشهای لازم داده شود و کنتورهای خراب نیز تعویض یا تعمیر شوند.
وی شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز را از دیگر عوامل جلوگیری از پرت ظاهری آب عنوان کرد و افزود: پرت واقعی آب نیز به مسائلی همچون شکستگی لولهها و اتصالات شبکه توزیع آب برمیگردد که در این زمینه باید آن موارد شناسایی و ترمیم شود.
معاون نظارت بر بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب استان همدان در پایان با تأکید بر اینکه اصلاح شبکههای توزیع آب و انشعابات در دستور کار این شرکت قرار دارد، یادآور شد: مردم نیز باید در مصرف آب صرفهجویی لازم را داشته باشند، چراکه مصرف بیرویه آب موجب بروز مشکلاتی درزمینهٔ تأمین و توزیع آب میشود.
