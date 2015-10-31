به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر صادقی گندمانی پیش از ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران در ارتباط با دستگیری سارقان آرایشگاه‌های زنانه استان خوزستان اظهار كرد: در حداقل زمان ممكن مجرمان این پرونده دستگیرشده و در حال حاضر نیز در چنگال عدالت هستند.

وی افزود: یک گلایه‌ای از اصحاب رسانه دارم و آن‌هم این است كه نباید به مسائلی كه صحت آن احراز نشده بپردازند.

وی افزود: نباید بی‌دلیل، فضا را از نظر روانی ملتهب كرده و اصحاب رسانه نباید به اخبار نادرست دامن بزنند. اطلاع‌رسانی به‌موقع خوب است ولی باید از مسئولان امر و نه مردم انجام شود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز تصریح كرد:‌ در برخی از اخبار مربوط به این پرونده اعلام‌شده بود كه خانم‌ها در این حادثه مورد آزار و اذیت جسمی قرار گرفته‌اند. این مطالب كذب آثار سوء روانی در جامعه ایجاد خواهد كرد و نباید به چنین اخبار كذبی استناد شود.

صادقی گندمانی با اشاره به اینكه قطعاً حدود الهی در ارتباط با این مجرمان اجرا خواهد شد، گفت: تأكید دستگاه قضایی این است كه با جرائم خشن برخورد شدیدی شود و البته انتظار همه شهروندان نیز برخورد و اشد مجازات است. در ارتباط با این پرونده سعی ما بر این است تا در کوتاه‌ترین زمان حكم را صادر كرده و در ملاء عام اجرا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته، چندین فقره سرقت از آرایشگاه‌های زنانه را در شهرهای خوزستان انجام شد. با توجه به اطلاع‌رسانی به‌موقع مالباخته و همكاری شهروندان، بلافاصله تیم عملیات ویژه پلیس آگاهی استان خوزستان وارد عمل شد و در محل یکی از سرقت‌ها، سارقان مورد تعقیب پلیس قرار گرفتند و در نهایت دستگیر شدند.