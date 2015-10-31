  1. استانها
  2. خوزستان
۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۵۳

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز:

رسانه‌ها در انتشار اخبار حوادث التهاب آفرینی نکنند

رسانه‌ها در انتشار اخبار حوادث التهاب آفرینی نکنند

اهواز - معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز گفت: رسانه‌ها در انتشار اخبار حوادث که آثار روانی بی‌شماری روی جامعه دارد، التهاب آفرینی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر صادقی گندمانی پیش از ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران در ارتباط با دستگیری سارقان آرایشگاه‌های زنانه استان خوزستان اظهار كرد: در حداقل زمان ممكن مجرمان این پرونده دستگیرشده و در حال حاضر نیز در چنگال عدالت هستند.

وی افزود: یک گلایه‌ای از اصحاب رسانه دارم و آن‌هم این است كه نباید به مسائلی كه صحت آن احراز نشده بپردازند.

وی افزود: نباید بی‌دلیل، فضا را از نظر روانی ملتهب كرده و اصحاب رسانه نباید به اخبار نادرست دامن بزنند. اطلاع‌رسانی به‌موقع خوب است ولی باید از مسئولان امر و نه مردم انجام شود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز تصریح كرد:‌ در برخی از اخبار مربوط به این پرونده اعلام‌شده بود كه خانم‌ها در این حادثه مورد آزار و اذیت جسمی قرار گرفته‌اند. این مطالب كذب آثار سوء روانی در جامعه ایجاد خواهد كرد و نباید به چنین اخبار كذبی استناد شود.

صادقی گندمانی با اشاره به اینكه قطعاً حدود الهی در ارتباط با این مجرمان اجرا خواهد شد، گفت: تأكید دستگاه قضایی این است كه با جرائم خشن برخورد شدیدی شود و البته انتظار همه شهروندان نیز برخورد و اشد مجازات است. در ارتباط با این پرونده سعی ما بر این است تا در کوتاه‌ترین زمان حكم را صادر كرده و در ملاء عام اجرا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته، چندین فقره سرقت از آرایشگاه‌های زنانه را در شهرهای خوزستان انجام شد. با توجه به اطلاع‌رسانی به‌موقع مالباخته و همكاری شهروندان، بلافاصله تیم عملیات ویژه پلیس آگاهی استان خوزستان وارد عمل شد و در محل یکی از سرقت‌ها، سارقان مورد تعقیب پلیس قرار گرفتند و در نهایت دستگیر شدند.

کد مطلب 2954262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها