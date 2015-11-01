مصدومیت رحمتی پرسپولیس را احیا کرد/جای برهانی در استقلال خالی بود

مرتضی محصص در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابی‌اش از دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر که با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: نیمه اول و دوم این مسابقه کاملا متفاوت بود. در نیمه اول یک مسابقه معمولی را پشت سر گذاشتیم چون هر دو تیم یک مقدار استرس داشتند و محتاط بودند. در نیمه دوم و بعد از گل استقلال، روند بازی عوض شد.

وی افزود: وقتی یک گل به ثمر می‌رسد، یک تیم دنبال حفظ نتیجه است و یک تیم دنبال جبران آن. برای همین تعویض‌های استقلال دفاعی بود و فقط محسن کریمی آن هم به خاطر ضد حملات به زمین آمد.

کارشناس فوتبال ایران خاطرنشان کرد: به نظرم در بازی دیروز و در نیمه دوم جای آرش برهانی و بهنام برزای برای ورود به زمین خالی بود. تعویض‌های استقلال کمکی به این تیم نکرد. آنها بازی را با سیستم ۱-۳-۲-۴ شروع کردند و با آمدن امین حاج محمدی به زمین، سیستم استقلال ۱-۴-۵ شد. پرسپولیس هم با ترکیب مشابه استقلال کار را آغاز کرد ولی در ادامه و با حضور بنگستون، ترکیب این تیم ۲-۲-۴ شد. ما باید از این نظر به مربیانمان اعتبار بدهیم که می‌توانند در طول یک مسابقه سیستم‌های مختلفی را اجرایی کنند.

محصص یادآور شد: در تیم پرسپولیس، کمال کامیابی نیا روز بسیار خوبی داشت و توپهای زیادی را قطع کرد. رامین رضائیان هم با وجود اینکه اشتباهاتی داشت ولی یکی از موثرترین‌های پرسپولیس بود. البته محسن مسلمان هم با عملکردی که داشت ثابت کرد که بازیکن استارتر است و باید از اول در ترکیب تیم باشد نه اینکه به عنوان بازیکن تعویضی به میدان بیاید.

وی با اشاره به گل دقیقه پایانی پرسپولیس، تصریح کرد: روند دربی برای خیلی از مربیان یک هشدار بود که بازی را تمام شده ندانند و تا آخر مسابقه، دست از مبارزه بر ندارند. البته باید به یک نکته دیگر هم اشاره کنم. مهدی رحمتی دروازه بان استقلال با اینکه در وقتهای تلف شده مصدوم شد ولی در همان دقایقی که روی زمین افتاد، این فرصت را به کادر فنی پرسپولیس داد که این تیم را دوباره احیا کند. همان دو دقیقه پایانی برای هر تیمی مهم است و نباید کار را تمام شده دانست.

کارشناس فوتبال ایران با اشاره مجدد به تعویض‌های استقلال، گفت: مظلومی قصد داشت با تعویض‌هایش نتیجه را حفظ کند ولی ثابت شد که با تعویضهای دفاعی نمی‌توان در یک مسابقه، مقابله کرد. به نظرم آرش برهانی بازیکن باتجربه‌ای بود و می‌توانست به استقلال در بازی دیروز کمک کند.

محصص همچنین نقش مدافعان کناری را در نتیجه بازی دربی پررنگ دانست و اظهار کرد: این نکته در تیم استقلال زیاد دیده نشد. میثم مجیدی با وجود عملکرد خوبش در بازی با سپاهان، نتوانست به همراه یعقوب کریمی از سمت چپ توپهای زیادی را روی دروازه پرسپولیس سانتر کند. در سمت راست هم خسرو حیدری و میلاد فخرالدینی در دقایقی خوب بودند ولی به تدریج تحلیل رفتند.در مقابل پرسپولیس از سمت راست و با وجود رامین رضائیان بسیار رو به جلو بود و در نهایت با کمک همین بازیکن به گل مساوی رسید.

وی ادامه داد: آمار پرسپولیس در حملات وحشتناک بود بخصوص اینکه اکثر این حملات از سمت راست این تیم و توسط رضائیان صورت می‌گرفت.

کارشناس فوتبال ایران و مدرس بین المللی فوتبال، با بیان اینکه بدون تردید کمال کامیابی نیا بهترین بازیکن پرسپولیس در دربی بوده است، افزود: در استقلال هم اول جابر انصاری و سپس مهدی رحمتی بهترین بازیکنان بودند. البته باید به هر دو مربی تبریک بگوییم. این دیدار در مقایسه با خیلی از دربی‌های دیگر قابل توجه و جذاب بود. ولی نباید از یک نقطه غافل شد و آن این است که هر دو تیم در دفاع روی ضربات ایستگاهی ضعف دارند که باید آنرا برطرف کنند.

محصص در پایان با اشاره به عملکرد برانکو ایوانکوویچ در تیم پرسپولیس، گفت: در چند سال گذشته مربیان زیادی به پرسپولیس آمده‌اند ولی من سبک بازی این پرسپولیس با برانکو بخصوص در بازی دربی را بیشتر از همه می‌پسندم. پرسپولیس برانکو روی زمین بازی می‌کند، مالکیت توپ را در اختیار دارد و در مجموع بر بازی مسلط است. برانکو مربی لایقی است و امیدوارم فرصت کافی به وی داده شود تا هم برنامه‌هایش را پیاده کند و هم مربیان و همکارانش در پرسپولیس بتوانند از دانش او به خوبی استفاده کنند.