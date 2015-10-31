۱۸ هزار میلیارد تومان برای غربالگری ماموگرافی نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر،‌ دکتر محمداسماعیل اکبری در نشست خبری کنگره بین‌المللی پیشگیری از سرطان که روز شنبه برگزار شد، میزان بروز سرطان در کشورمان را حدود ۱۴۰ در هر ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: شیوع سرطان در مردان ایرانی نسبت به زنان، کمی بیشتر است.

وی از سرطان معده و سرطان پستان به عنوان سرطان های شایع در مردان و زنان نام برد و افزود: سرعت رشد سرطان در کشور بالاست.

به گفته اکبری، میانگین رشد بعضی سرطان ها ۴.۵ و برخی تا ۶ درصد است.

وی با اشاره به اینکه سالانه ۱۰ هزار مورد جدید سرطان پستان در کشور ثبت می شود، ادامه داد: حدود ۲۵ درصد موارد ابتلا به سرطان پستان، منجر به مرگ می‌شود. ضمن اینکه ۷۵ درصد از مبتلایان نیز حداقل شانس ۵ سال زندگی را دارند.

اکبری از افزایش سن به عنوان شایع ترین عامل ابتلا به سرطان نام برد و افزود: سن ۷۰ درصد عامل ایجاد خطر سرطان است و نمی‌شود برای آن کاری کرد.

وی در ادامه از مصرف سوسیس و کالباس به عنوان یکی دیگر از عوامل خطر ابتلا به سرطان ها نام برد.

اکبری گفت: کسی که سوسیس و کالباس می‌خورد ممکن است سرطان نگیرد اما باید مطمئن باشد این خطر حتما در جایی بروز می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از داروها و روش‌های درمانی هم می‌توانند خطرساز باشند، افزود: در ایران معادل همه اروپا هورمون‌های زنانه مصرف می‌ شود، در صورتی که در اروپا از هورمون ها برای درمان بیماری ها استفاده می‌کنند ولی در ایران از هورمون ها برای جوان‌تر شدن و زیبایی استفاده می کنند.

اکبری درباره غربالگری انواع سرطان ها در کشور، گفت: غربالگری فقط باید برای گروه تعریف شده جمعیتی انجام شود و این امر حتما حاکمیتی است. باید تا آخر خط انجام شود و هدف آن مراقبت از سرطان باشد. حتما باید ثبت شود و بر اساس پروتکل باشد نه سلیقه‌ای. با این ملاحظات هنوز شرایط غربالگری سرطان پستان و دهانه رحم در کشور مهیا نیست.

وی ادامه داد: ما ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه دولتی نیاز داریم که فقط غربالگری ماموگرافی انجام دهیم، آن هم به شرطی که تمامی دستگاه‌ها و متخصصان خوب کار کنند.