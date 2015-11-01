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۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۹:۴۸

اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی برگزار می شود

اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی برگزار می شود

اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی در دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی برگزار می شود.

محمد کریمی، دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی به خبرنگار مهر گفت: این کنفرانس در دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در ۲۹ و ۳۰ دی ماه سال ۹۴ برگزار می شود.

وی افزود: محورهای این کنفرانس «تصمیم گیری و برنامه ریزی مکانی»، «فناوری ها و کاربردهای نوین «GIS»»، «هوش محاسباتی و مدلسازی مکانی»، «GIS فراگستر، مشارکتی و داوطلبانه»، «کاربردهای فتوگرامری در حوزه های صنعتی، عمرانی، پزشکی و میراث فرهنگی»، «استخراج هوشمند عوارض در حوزه های فتوگرامری و سنجش از راه دور»، «کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین UAV در مهندسی ژئوماتیک» هستند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر اظهار داشت: همچنین «طراحی کالیبراسیون سنجنده ها از دیدگاه ژئوماتیک»، «سنجش از راه دور ابرطیفی و کاربردهای آن در علوم زمین»، «روش های نوین استخراج اطلاعات از داده های راداری»، «پردازش و استخراج اطلاعات از داده های لیزر اسکنر»، «ژئو دزی ماهواره ای(هندسی و جاذبی)»، «ژئودزی فیزیکی»، «ژئودزی دینامیک و رفتار سنجی»، «هیدروگرافی» و « طیف سنجی میدانی و کاربردهای آن» از دیگر محورهای اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی هستند.

کریمی عنوان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار مقالات تا پایان آذرماه و زمان اعلام نتایج تا ۱۵ دی ماه است.

 

کد مطلب 2954294

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