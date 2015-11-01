اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی برگزار می شود

محمد کریمی، دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی به خبرنگار مهر گفت: این کنفرانس در دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در ۲۹ و ۳۰ دی ماه سال ۹۴ برگزار می شود.

وی افزود: محورهای این کنفرانس «تصمیم گیری و برنامه ریزی مکانی»، «فناوری ها و کاربردهای نوین «GIS»»، «هوش محاسباتی و مدلسازی مکانی»، «GIS فراگستر، مشارکتی و داوطلبانه»، «کاربردهای فتوگرامری در حوزه های صنعتی، عمرانی، پزشکی و میراث فرهنگی»، «استخراج هوشمند عوارض در حوزه های فتوگرامری و سنجش از راه دور»، «کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین UAV در مهندسی ژئوماتیک» هستند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر اظهار داشت: همچنین «طراحی کالیبراسیون سنجنده ها از دیدگاه ژئوماتیک»، «سنجش از راه دور ابرطیفی و کاربردهای آن در علوم زمین»، «روش های نوین استخراج اطلاعات از داده های راداری»، «پردازش و استخراج اطلاعات از داده های لیزر اسکنر»، «ژئو دزی ماهواره ای(هندسی و جاذبی)»، «ژئودزی فیزیکی»، «ژئودزی دینامیک و رفتار سنجی»، «هیدروگرافی» و « طیف سنجی میدانی و کاربردهای آن» از دیگر محورهای اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی هستند.

کریمی عنوان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار مقالات تا پایان آذرماه و زمان اعلام نتایج تا ۱۵ دی ماه است.