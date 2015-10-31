صحنه جنایت قتل طلافروش مشهدی بازسازی شد/قصاص در محل جنایت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز با حضور بازپرس ویژه قتل، فرمانده انتظامی مشهد، رییس پلیس آگاهی و همچنین مجرمان دستگیر شده صحنه جنایت خیابان مفتح و نحوه سرقت از طلافروشی با حضور متهمان بازسازی شد.

در صحنه بازسازی این سرقت خونین که درروز چهارشنبه هفته گذشته منجر به مرگ صاحب ۳۴ ساله طلا فروشی شد عاملان این جنایت نحوه ورود به مغازه و همچنین قتل «مجید احمد نیا» صاحب طلا فروشی را در حضور بازپرس ویژه قتل تشریح و بازسازی کردند.

در صحنه بازسازی این جنایت که سبح امروز با ازدحام بسیاری از اقشار مختلف مردم و همچنین کسبه همراه بود حاضران در محل جنایت با سر دادن شعار «سارقان مسلح اعدام باید گردند» خواستار تعیین اشد مجازات برای این دو مجرم شدند.

حکم قصاص در انتظار قاتل

بازپرس ویژه قتل در صحنه بازسازی این جنایت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه هوشیاری و تلاش نیروهای پلیس در کمتر از شش ساعت موجب شناسایی متهمان شد و این سارقان مسلح در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر و در چنگال قانون گرفتار شدند.

سید جواد حسینی بیان کرد: دو مجرم دستگیر شده به اتهامات خود از جمله سرقت مسلحانه و همچنین بکارگیری و نگهداری اسلحه غیر مجاز اعتراف کردند که یکی از این دو مجرم با نام حامد حسینی علاوه بر جرایم یاد شده به قتل صاحب طلا فروشی نیز اعتراف کرده است.

وی افزود: با دستگیری این دو مجرم و کشف طلاهای مسروقه دو قبضه سلاح گرم و همچنین وسیله قتل و چاقویی که این مجرم صاحب طلافروشی را با آن به قتل رسانده بودند کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: با دستگیری متهمان در ظرف مدت ۲۴ ساعت و طی بازپرسی انجام شده این دو مجرم در ساعات اولیه بازجویی به جرم خود اعتراف کردند.

وی در خصوص حکم مجرمان نیز توضیح داد: تلاش برای تسریع در روند مراحل قانونی و صدور حکم در دستور کار قرار داشته و با توجه به احراز قتل عمد توسط یکی از این دو مجرم در صورتیکه اولیای دم رضایت ندهند پس از صدور و تائیدحکم قصاص این حکم در محل وقوع جنایت به مرحله اجرا درخواهد آمد.

آنچه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مقارن ساعت ده و چهل پنج دقیقه صبح روز چهارشنبه ششم آبان ماه دو سارق مسلح با دستبرد به یک مغازه طلافروشی واقع در بولوار شهید مفتح مشهد صاحب مغازه را از ناحیه قفسه سینه مورد اصابت چاقو قرار دادند و دو کیلو و ۲۵۰ گرم طلا و ۴۰ سکه طلا را به سرقت بردند.

سارقان مسلح که در این سرقت سلاح گرم به همراه داشتند پس از وارد کردن ضربات چاقو «مجید احمد نیا» صاحب طلا فروشی را به قتل رساندند و صحنه جرم را به همراه طلاهای مسروقه با یک دستگاه پراید ترک کردند.

با حضور نیروهای انتظامی در محل حادثه و بررسی صحنه جرم پرونده ویژه ای برای شناسایی سارقان قاتل در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه این تلاش ویژه در کمتر از شش ساعت منجر به شناسایی سارقان متهم به قتل و در فاصله زمانی کمتر از ۲۴ ساعت منجر به دستگیری آنها شد.

این دو سارق ۳۱ و ۳۴ ساله که حالا اتهام قتل نیز به پرونده آنها افزوده شده است هر دو متاهل بوده و یکی از آنها دارای مدرک دیپلم و دیگری دارای مدرک سیکل است که به مواد مخدر نیز اعتیاد دارد.