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۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۲۴

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی خبر داد:

الزام دانشگاهها برای فراهم کردن حداقل شرایط آموزش رشته پزشکی

الزام دانشگاهها برای فراهم کردن حداقل شرایط آموزش رشته پزشکی

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت گفت: دانشگاهها ملزم شدند حداقل شرایط لازم برای آموزش مناسب دانشجویان پزشکی عمومی را فراهم سازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طاهره چنگیز با بیان این مطلب افزود: در دویست و چهل و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور استانداردهای کالبدی برنامه آموزشی دوره دکتری پزشکی عمومی به تصویب رسید.

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت،‌ با اشاره به اهمیت استانداردهای کالبدی در ارزشیابی عینی دانشکده ها و دانشگاههای علوم پزشکی در حوزه منابع و امکانات افزود: این مصوبه دانشگاهها را ملزم خواهد ساخت که حداقل شرایط لازم برای آموزش مناسب دانشجویان پزشکی عمومی را فراهم سازند.

چنگیز گفت: در این استانداردها حداقل تعداد و ترکیب اعضای هیات علمی،‌ فضاهای آموزشی، امکانات و تجهیزات آموزشهای عملی و بالینی و سایر فضاها و امکانات مورد نیاز برای ارائه آموزش پزشکی عمومی مشخص شده است.

کد مطلب 2954318
زهره بال

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