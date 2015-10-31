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۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۴۶

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهر خبر داد:

رها سازی کرکس سیاه در طبیعت شهرستان اهر

رها سازی کرکس سیاه در طبیعت شهرستان اهر

اهر - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اهر از رهاسازی یک قطعه کرکس سیاه (دال) در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جبلی پیما ظهر شنبه در گفتگویی کوتاه با خبرنگاران گفت: یک قطعه کرکس سیاه (دال) که توسط دوستداران محیط زیست، تحویل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اهر شده بود، بعد از تغذیه و تیمار لازم در طبیعت رها سازی شد.

وی همچنین در تشریح ویژگی های این پرنده شکاری خاطر نشان شد: کرکس سیاه (دال) به تعداد اندک و در کوهستان ها و دشت های دور افتاده به سر برده و روی پرتگاه ها و صخره ها آشیانه می سازد و جز گونه های نادر و در معرض خطر محسوب می شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اهر در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر لزوم همکاری و مشارکت همگانی در حفاظت از محیط زیست و حراست از گونه های در معرض تهدید، اظهار داشت: بدون شک این همراهی علاوه بر حفظ محیط زیست از سوءاستفاده برخی افراد سودجو از طریق تخریب محیط زیست نیز جلوگیری خواهد کرد.

کد مطلب 2954342

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