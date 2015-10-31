رها سازی کرکس سیاه در طبیعت شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جبلی پیما ظهر شنبه در گفتگویی کوتاه با خبرنگاران گفت: یک قطعه کرکس سیاه (دال) که توسط دوستداران محیط زیست، تحویل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اهر شده بود، بعد از تغذیه و تیمار لازم در طبیعت رها سازی شد.

وی همچنین در تشریح ویژگی های این پرنده شکاری خاطر نشان شد: کرکس سیاه (دال) به تعداد اندک و در کوهستان ها و دشت های دور افتاده به سر برده و روی پرتگاه ها و صخره ها آشیانه می سازد و جز گونه های نادر و در معرض خطر محسوب می شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اهر در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر لزوم همکاری و مشارکت همگانی در حفاظت از محیط زیست و حراست از گونه های در معرض تهدید، اظهار داشت: بدون شک این همراهی علاوه بر حفظ محیط زیست از سوءاستفاده برخی افراد سودجو از طریق تخریب محیط زیست نیز جلوگیری خواهد کرد.