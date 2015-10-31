۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۲۲

هفته یازدهم لیگ برتر؛

برتری یک نیمه‌ای صبای قم و ذوب آهن برابر حریفان

در پایان نیمه نخست دیدارهای همزمان هفته یازدهم لیگ برتر، تیم‌های صبای قم و ذوب آهن برابر حریفان خود پیروز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز با برگزاری چهار بازی همزمان ادامه پیدا کرد که در پایان نیمه نخست تیم‌های صبای قم و ذوب آهن برابر حریفان به برتری دست یافتند و دو بازی نیز با تساوی خاتمه یافت.

نتایج نیمه نخست دیدارهای همزمان به شرح زیر است:

* ملوان صفر - فولاد خوزستان صفر

* نفت تهران صفر - استقلال خوزستان صفر

* صبای قم ۲ - تراکتورسازی تبریز یک
- گل‌ها: کارلوس کاردوسو (۲۰- گل به خودی) و کریم اسلامی (۴۱) برای صبای قم و حمزه یونس (۲۹) برای تراکتورسازی

* ذوب آهن اصفهان یک - راه آهن تهران صفر
- گل: کاوه رضایی (۲۴) برای ذوب آهن
 

