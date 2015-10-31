به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز با برگزاری چهار بازی همزمان ادامه پیدا کرد که در پایان نیمه نخست تیمهای صبای قم و ذوب آهن برابر حریفان به برتری دست یافتند و دو بازی نیز با تساوی خاتمه یافت.
نتایج نیمه نخست دیدارهای همزمان به شرح زیر است:
* ملوان صفر - فولاد خوزستان صفر
* نفت تهران صفر - استقلال خوزستان صفر
* صبای قم ۲ - تراکتورسازی تبریز یک
- گلها: کارلوس کاردوسو (۲۰- گل به خودی) و کریم اسلامی (۴۱) برای صبای قم و حمزه یونس (۲۹) برای تراکتورسازی
* ذوب آهن اصفهان یک - راه آهن تهران صفر
- گل: کاوه رضایی (۲۴) برای ذوب آهن
