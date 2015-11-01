نظر چامسکی درباره تجاری شدن دانشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از استراتژی هایی که مدتی است در دانشگاه های ایران دنبال می شود و مدت طولانی تری است که در دانشگاه های مهم جهان دنبال شده ، تجاری سازی دانشگاه است. در این رویکرد تلاش می شود تمامی فعالیت های دانشگاهی (مانند آموزش ها، پژوهش ها) به عنوان کالایی در نظر گرفته شود که می باید با فروش آن هزینه های دانشگاه تامین گشته و سود حاصل از آن به بیشترین مقدار رسیده و زمینه گسترش و توسعه هر چه بیشتر دانشگاه را فراهم کند. اما این استراتژی نئولیبرال مخالفانی نیز دارد. در اینفوگرافیک زیر نظرات نوام چامسکی، از منتقدان برجسته این حوزه، را می توانید ببینید: