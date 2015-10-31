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۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۱۵

به مهر مطرح شد؛

آمادگی مقابله با بحران‌های احتمالی بارش باران در فارس راداریم

آمادگی مقابله با بحران‌های احتمالی بارش باران در فارس راداریم

شیراز – مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: آمادگی مقابله با بحران‌های احتمالی بارش باران پاییزه در فارس راداریم.

حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه آمادگی مقابله با هرگونه بحران راداریم، گفت: خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های لازم جهت مقابله با بحران‌های احتمالی ناشی از بارش باران پاییزی راداریم.

وی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های متولی دارای آمادگی لازم هستند تا چنانچه بحرانی ایجاد شد به‌سرعت وارد عمل شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس ادامه داد: بارش باران طی ۲۴ ساعت گذشته در فارس آغازشده که تا صبح امروز شهرستان سپیدان با ۷.۶ میلی‌متر و شهرستان نورآباد ۲۸.۵ بیشترین بارندگی را داشته است.

 فیاض پور با اشاره به اینکه بارندگی در استان ادامه خواهد داشت، گفت: هیچ‌گونه مشکلی در خصوص ادامه بارندگی در استان فارس وجود ندارد اما عشایر استان باید محل اسکان و تردد خود را از قبل مشخص کنند تا در مسیر سیلاب‌ها نباشند.

کد مطلب 2954372

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