حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه آمادگی مقابله با هرگونه بحران راداریم، گفت: خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های لازم جهت مقابله با بحران‌های احتمالی ناشی از بارش باران پاییزی راداریم.

وی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های متولی دارای آمادگی لازم هستند تا چنانچه بحرانی ایجاد شد به‌سرعت وارد عمل شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس ادامه داد: بارش باران طی ۲۴ ساعت گذشته در فارس آغازشده که تا صبح امروز شهرستان سپیدان با ۷.۶ میلی‌متر و شهرستان نورآباد ۲۸.۵ بیشترین بارندگی را داشته است.

فیاض پور با اشاره به اینکه بارندگی در استان ادامه خواهد داشت، گفت: هیچ‌گونه مشکلی در خصوص ادامه بارندگی در استان فارس وجود ندارد اما عشایر استان باید محل اسکان و تردد خود را از قبل مشخص کنند تا در مسیر سیلاب‌ها نباشند.