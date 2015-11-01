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۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۹:۴۰

پرسش و پاسخ دانشجویی «افق نو» برگزار می شود

پرسش و پاسخ دانشجویی «افق نو» برگزار می شود

نشست پرسش و پاسخ دانشجویی سومین همایش بین المللی «افق نو» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست پرسش و پاسخ دانشجویی همایش بین المللی افق نو با موضوع «رفتار پلیس آمریکا با سیاه پوستان و بحران های درون فرهنگی و سیاسی  درون اجتماعی آمریکا» با حضور نادر طالب زاده، علی داگلاس نیومن خواننده هیپ هاپ آمرکیایی و کمی سبا، فعال سیاسی و حقوقی فرانسوی برگزار می شود.

این نشست به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی روز دوشنبه یازدهم آبان ماه از ساعت ۱۳الی ۱۵ در سالن آمفی تئاتر دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی واقع در دهکده المپیک برگزار می شود.

پیش از این سومین همایش بین‌المللی «افق نو» با موضوع بررسی علل و عوامل برخورد خشونت آمیز پلیس آمریکا روز پنجم آبان ماه در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شده بود.

کد مطلب 2954374
سارا فرجی

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