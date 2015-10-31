بررسی راهکارهای حمایت اجتماعی از کودکان آسیب دیده

احمد میدری در گفتگو خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همایش «کاهش فقر، آموزش کودکان و سازمان های غیر دولتی - تجارب آموخته »با همکاری سازمان های دولتی، غیر دولتی و بین المللی در تاریخ ۱۲آبان ماه ۱۳۹۴ برگزار می شود، اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش جمع آوری، مستند سازی و تبادل تجارب موسسات غیر دولتی در حوزه آموزش کودکان و کاهش فقر می باشد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰ سازمان غیر دولتی فعال در حوزه آموزش و کاهش فقر در کودکان برای شرکت در همایش طرح های خود را ارسال کرده اند و طرح های دریافتی در کمیته علمی که متشکل از اساتید دانشگاه و نمایندگان سازمانهای مردم نهاد است، مورد داوری قرار گرفته و ده طرح برتر انتخاب و معرفی خواهند شد.

میدری تاکید کرد: این همایش تجربه جدیدی در حوزه جمع آوری تجارب سازمان های غیر دولتی در حوزه حمایت های اجتماعی از کودکان است.

وی افزود: همچنین در طول همایش سه پنل تخصصی با موضوع «حمایت های اجتماعی کودک محور»، «ایجاد هماهنگی های عمودی، افقی و نهادی در خصوص شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل»، «نقش سیاستگذاران و سازمان های غیر دولتی در تدوین حداقل حمایت های اجتماعی هدفمند از کودکان در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی» با حضور اساتید دانشگاه، نمایندگان سازمان های دولتی و غیر دولتی و سازمان های بین المللی برگزار و گواهی شرکت در دوره صادر می شود.

معاون رفاه اجتماعی وزرات رفاه گفت: شناسایی و بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش، برنامه های حمایت اجتماعی متمرکز بر آموزش و کاهش فقر کودکان، نقش سازمان های غیر دولتی در ارائه خدمات حمایت اجتماعی کودک محور، حمایت های اجتماعی از کودکان فقیر بازمانده از تحصیل، نقش خانواده و نهادهای مردمی در تدوین و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی از کودکان بازمانده از تحصیل، نقش سیاستگذاران دولتی و نهادهای بین المللی در تدوین برنامه های حمایت اجتماعی کودک محور از محور های همایش کاهش فقر است.

به گفته میدری، این معاونت در نظر دارد تجارب ارایه شده توسط موسسات دولتی در همایش را در قالب کتاب تدوین و چاپ نماید و دبیرخانه دائمی حمایت های اجتماعی از کودکان را در این وزارتخانه تشکیل دهد.