آموزش و پرورش زنجان 58 درصد كسري بودجه دارد

رئيس سازمان آموزش و پرورش استان زنجان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در زنجان ، افزود: اين ميزان اعتبار اختصاص يافته تنها 42 درصد از نياز سازمان را تامين مي كند كه با اين شرايط با 58 درصد كسري بودجه مواجه هستيم. در حالي كه در استانهاي ديگر نزديك به 50 درصد كسري بودجه تامين شده است.

سعيد ناصري از اعتراض مسئولان استان نسبت به اين تصميم خبر داد و گفت: در تلاش هستيم ميزان اعتبار اختصاص يافته را افزايش دهيم.

وي در ادامه با اشاره به اينكه آموزش و پرورش استان زنجان در حال حاضر 5 ميليارد تومان بدهكار است ، افزود: براي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان آموزش و پرورش ، طي 2 ماه آينده به 8 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.