توافق برای سفر استقلال به سوئد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، بعد از نشست بهرام افشارزاده و هنریک کلیولند مدیران عامل دو باشگاه استقلال تهران و هارمابی سوئد دو تیم برای برگزاری یک دیدار دوستانه در کشور سوئدو انجام تعامل هر چه بیشتر میان دو باشگاه، به توافقات اولیه دست یافتند.

به این ترتیب در صورت کسب مجوزهای مختلف دیگر، تیم فوتبال استقلال تهران روز ششم فروردین ماه در ورزشگاه اختصاصی این تیم سوئدی یک دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد. باشگاه هاماربی در لیگ برتر سوئد حضور دارد و در فصل جاری با انجام ۲۹ بازی در رتبه ۱۰ جدول حضور دارد.

این تیم ورزشگاه اختصاصی ۳۰ هزار نفری در اختیار دارد که از مدرنترین ورزشگاهای اروپا به شمار می‌رود