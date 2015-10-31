به گزارش خبرگزاری مهر، سيد محمدعلي سيد ابريشمی، گسترش، توسعه و حمايت از صنعت را راه برون رفت اين منطقه از وضعيت فعلي برشمرد و گفت: در گذشته اشتغال اصلي مردم اين منطقه در استان سيستان و بلوچستان دامپروري، كشاورزي و صيد و صيادي بوده، اين در حالي است كه در ۱۵ سال اخير مردم منطقه سيستان با خشكسالي‌هاي متوالي مواجه بوده و خشک شدن درياچه هامون نيز از پيامدهاي خشكسالي اخير بوده است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، تنها راه برون رفت از بحران فعلي منطقه سيستان و بلوچستان را سوق دادن بخش توليد و اشتغال اين منطقه به سمت صنعتي شدن عنوان كرد و افزود: هم اكنون در این منطقه ۶ شهرک و ناحيه صنعتي از امكانات زير بنايي برخوردار است كه اميدواريم با اختصاص اعتبارات مورد نياز، وضعيت زيرساخت‌های شهرک‌ها و نواحي صنعتي اين منطقه بهبود يابد.

سید ابريشمي، بهره مندي واحدهاي صنعتي از طرح‌هاي كمک‌هاي فني اعتباري را از جمله برنامه هاي حمايتي سازمان صنايع كوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران از بخش توليد برشمرد و گفت: با توجه به ماهيت و ظرفيت‌هاي بالقوه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچک، حمايت‌هاي لازم از صنعتگران مستقر در اين شهرک‌ها و نواحي صنعتي در نظر گرفته شده است.