رمز پیروزی ملت ایران دستیابی به وحدت در سایه تبعیت از ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عسکری ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت ۱۳ آبان اظهار داشت: دشمنی‌های آمریکا با کشور ایران از انقلاب اسلامی به شکل‌های مختلف وجود داشته است و پس از انقلاب نیز به دلیل استکبارستیزی ملت ایران و سر خم نکردن در برابر ظلم و جور این دشمنی‌ها ادامه یافته است.

وی با بیان اینکه پس از مذاکرات هسته‌ای دشمن نقشه نفوذ در ایران به شیوه‌های مختلف را در پیش گرفته است، گفت: از جمله این راه‌ها ثبت شرکت‌های متعدد آمریکایی در کشور است؛ گویی می‌خواهند از طریق اقتصادی، نفوذ فرهنگی را محقق و کشور را از درون استحاله کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه هر چند وقت یکبار شاهد تشییع شهدای مدافع حرم در کشورمان هستیم، بیان داشت: بخشی از آرامش و امنیت کشور ما مرهون این از جان‌گذشتگی‌ها است اما در این میان برای برخی این سوال پیش آمده که چرا ما در این دفاع نقش داریم.

وی با اشاره به لزوم بصریت‌افزایی مردمی در این شرایط ابراز داشت: دشمن‌شناسی، زمان شناسی و حضور به موقع در صحنه‌های دفاع از انقلاب در چنین شریطی امری ضروری است؛ برگزاری مراسم پرشکوه یوم‌الله ۱۳ آبان از صحنه‌‌های مهمی است که حضور باشکوه مردم در این روز موجب یاس دشمنان از دستیابی به اهداف آنها است چراکه پایداری مردمی بر استکبارستیزی را به نمایش می‌گذارد.

عسکری با اشاره به این که مراسم ۱۳ آبان روز چهارشنبه از میدان انقلاب تا میدان خواجو برگزار می شود، ابراز داشت: ۱۰ کمیته برای برگزاری ستاد مراسم ۱۳ آبان تشکیل شده است که کمیته اطلاع رسانی، دانشجویی، دانش آموزی، حوزه و روحانیت، تشکل های مردمی و هیئت های مذهبی، فرهنگی و هنری، فضای مجازی، کمیته بانوان و غیره از کمیته های فعال این ستاد هستند.

وی با بیان اینکه رمز پیروزی ملت ایران در انقلاب اسلامی دستیابی به وحدت در سایه تبعیت از ولایت بود، تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور نیز باید با حفظ وحدت سرسپرده امر ولایت‌فقیه باشیم تا از انقلاب ایران همون ۳۰ سال گذشته به خوبی حفاظت و نگاهبانی کنیم.