تصادفات رانندگی در همدان ۴ کشته و ۳ مجروح برجای گذاشت

مهدی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه دو تصادف در محور کبودرآهنگ و غارعلیصدر اتفاق افتاده است، عنوان کرد: سه نفر در این تصادفات جان خود را ازدستدادهاند.
وی بابیان اینکه یک نفر دیگر نیز در شهرستان رزن براثر تصادف جان خود را ازدستداده است، بیان کرد: درمجموع در پنج روز گذشته چهار نفربر اثر تصادف جان خود را ازدستدادهاند که یک نفر از آن ها زن و سه نفر دیگر مرد بوده اند.
رئیس پلیسراه همدان بابیان اینکه علت هر دو تصادف رعایت نکردن سرعت مطمئنه در جادههای لغزنده بوده است، از رانندگان خواست هنگام رانندگی در روزهای بارانی به موارد ایمنی بیشتر توجه کنند.
سرهنگ شاکری با اشاره به اینکه طبق اعلام سازمان هواشناسی در دو روز آینده آسمان استان مهآلود و بارانی خواهد بود، عنوان کرد: رانندگان در مواقع مه گرفتگی چراغهای خودروی خود را روشن کنند.
وی با تأکید براینکه رانندگان در مسیرهای حاشیه روستاها باید نکات ایمنی را بیشتر رعایت کنند، ادامه داد: تردد عابران در این مسیرها بیشتر بوده و در روزهایی که دید افقی کم است باید دقت لازم را داشت.
رئیس پلیسراه استان همدان بابیان اینکه عابران نیز باید هنگام عبور از جادهها از پلهای عابرپیاده استفاده کنند، عنوان کرد: اگر عابران و رانندگان به توصیهها توجه کنند اتفاق ناگواری رخ نخواهد داد.
سرهنگ شاکری بابیان اینکه رانندگان باید در روزهای مهآلود و بارانی توجه بیشتری به تابلوهای کنار جادهها داشته باشند، بیان کرد: تابلوهای نصب شده زبان گویای جاده هستند که باید موردتوجه قرار گیرند.
نظر شما