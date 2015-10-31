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۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۵۶

ارکستر سمفونیک تهران «مرثیه» موتسارت را ضبط می‌کند

ارکستر سمفونیک تهران «مرثیه» موتسارت را ضبط می‌کند

«مرثیه» موتسارت توسط ارکستر سمفونیک تهران در راستای ضبط آثار ماندگار آهنگسازان کلاسیک برتر جهان و همچنین آثار آهنگسازان ایرانی ضبط می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارکستر سمفونیک تهران با توجه به اولویت و ضرورت ضبط آثار کلاسیک برتر جهان و همچنین آهنگسازان ایرانی، قصد دارد در تازه ترین اقدام خود «مرثیه» ساخته ولفگانگ آمادئوس موتسارت را ضبط کند.

با توجه به تمرکز ارکستر سمفونیک تهران بر ضبط «مرثیه» موتسارت، اجرای صحنه ای این اثر به زمان دیگری موکول می شود.

ارکستر سمفونیک تهران به مدیریت هنری علی رهبری پیش از این قطعاتی چون سمفونی شماره ۹ دورژاک، سرناد برای ارکستر زهی اثر چایکوفسکی و سمفونی نهم بتهوون را برای اولین بار ضبط کرده است.

پروفسور ارول اردینچ رهبر بین المللی ارکستر در ایران، جهت برگزاری مسترکلاس رهبری و کمک برای آماده سازی ارکستر سمفونیک تهران برای ضبط «مرثیه» موتسارت حضور خواهد داشت.

کد مطلب 2954456
عطیه موذن

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