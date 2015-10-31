به گزارش خبرنگار مهر، رمضان بهرامی، عصر شنبه، در جلسه هم اندیشی اتاق گرگان با شرکت شاهد، گفت: حدود ۱۰۰ برند کشوری در گلستان فعالیت می کنند.

وی با بیان این که شرکت شاهد در کشور ترکمنستان ظرفیت بسیار مطلوبی دارد، افزود: گلستان در حوزه تولید و تامین محصولات، پتانسیل بالایی داشته و می‌توان از آن برای رشد صنایع داخلی و تامین سبد صادرات استفاده کرد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان تصریح کرد: در استان گلستان قریب به ۴۰۰ گونه گیاهان دارویی وجود دارد که قابلیت مانور بالایی خواهد داشت.

وی اظهار کرد: اتاق گرگان به عنوان بازوی اجرایی می تواند همکاری نزدیکی با شرکت شاهد داشته باشد.