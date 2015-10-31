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۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۰۷

رئیس اتاق بازرگانی گرگان:

بخش عمده صنعت رب کشور در گلستان تولید می‌شود

بخش عمده صنعت رب کشور در گلستان تولید می‌شود

گرگان- رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان گفت: بخش عمده صنعت رب کشور در گلستان تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان بهرامی، عصر شنبه، در جلسه هم اندیشی اتاق گرگان با شرکت شاهد، گفت: حدود ۱۰۰ برند کشوری در گلستان فعالیت می کنند.

وی با بیان این که شرکت شاهد در کشور ترکمنستان ظرفیت بسیار مطلوبی دارد، افزود: گلستان در حوزه تولید و تامین محصولات، پتانسیل بالایی داشته و می‌توان از آن برای رشد صنایع داخلی و تامین سبد صادرات استفاده کرد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان تصریح کرد: در استان گلستان قریب به ۴۰۰ گونه گیاهان دارویی وجود دارد که قابلیت مانور بالایی خواهد داشت.

وی اظهار کرد: اتاق گرگان به عنوان بازوی اجرایی می تواند همکاری نزدیکی با شرکت شاهد داشته باشد.

کد مطلب 2954469

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