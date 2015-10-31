  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۲۳

عبدالله ویسی:

فرصت صدرنشینی را از دست دادیم/ گرفتن یک امتیاز از نفت هم خوب است

فرصت صدرنشینی را از دست دادیم/ گرفتن یک امتیاز از نفت هم خوب است

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: با اینکه به دنبال پیروزی و رسیدن به صدر جدول بودیم اما این فرصت را از دست دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی پس از تساوی بدون گل عصر امروز شنبه تیمش برابر نفت تهران به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه تختی تهران گفت: هر دو تیم نمایش خوب و قابل قبولی را از خود ارائه کردند و بازی تاکتیکی را به نمایش گداشتند اما در نهایت امتیازات تقسیم شد. البته برای ما گرفتن یک امتیاز خارج از خانه آنهم برابر نفت خوب است.

وی در مورد توهین هایی که برخی تماشاگران این تیم به بازیکنان حریف می کردند گفت: گاهی اوقات چنین فضایی در ورزشگاه ها ایجاد می شود اما ما خیلی زود آن را کنترل کردیم و فکر می کنم کمتر از پنج ثانیه این اتفاق رخ داد و ما خیلی زود جلوی ادامه این توهین ها را گرفتیم.

ویسی با بیان اینکه تیمش فرصت صدرنشینی را از دست داد در مورد تعطیلی دوباره لیگ گفت: طبیعتا این تعطیلی به ما و سایر تیم ها لطمه می زند و اجازه نمی دهد شرایط مطلوبی داشته باشیم و مصدومیت بازیکنان را بالا می برد.

کد مطلب 2954481

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها