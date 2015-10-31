به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبا، منابع یمنی گزارش دادند: یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی مراکز تجمع نظامیان سعودی را هدف قرار دادند.

این منابع افزودند: ارتش و نیروهای کمیته های مردمی مرکز تجمع نظامیان سعودی در مرکز نظامی المصفق را هدف قرار دادند که شماری از نظامیان کشته و برخی دیگر زخمی شدند.

منابع یمنی بیان کردند: ارتش و کمیته های مردمی یمنی یک تانک آبرامز وابسته به سعودی ها را با موشک ضد زره در روستای المعنق در الخوبه هدف قرار دادند.

به گفته منابع یمنی، ارتش و کمیته های مردمی یمن مرکز بلیالین با چندین موشک کاتیوشا هدف قرار دادند که تلفات و خساراتی به این مرکز وارد شد.