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۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۵۲

حملات موشکی یمنی‌ها به مراکز نظامی سعودی

حملات موشکی یمنی‌ها به مراکز نظامی سعودی

منابع یمنی از حملات موشکی به مواضع نظامی سعودی ها در جیزان و کشته و زخمی شدن شماری از آنها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبا، منابع یمنی گزارش دادند: یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی مراکز تجمع نظامیان سعودی را هدف قرار دادند.

این منابع افزودند: ارتش و نیروهای کمیته های مردمی مرکز تجمع نظامیان سعودی در مرکز نظامی المصفق را هدف قرار دادند که شماری از نظامیان کشته و برخی دیگر زخمی شدند.

منابع یمنی بیان کردند: ارتش و  کمیته های مردمی یمنی یک تانک آبرامز وابسته به سعودی ها را با موشک ضد زره در روستای المعنق در الخوبه هدف قرار دادند.

به گفته منابع یمنی، ارتش و کمیته های مردمی یمن مرکز بلیالین با چندین موشک کاتیوشا هدف قرار دادند که تلفات و خساراتی به این مرکز وارد شد.

کد مطلب 2954482

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