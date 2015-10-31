رزمایش پدافند غیرعامل در نیروگاه شهید رجایی قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته پدافندغیرعامل ظهر شنبه با حضور سردار سید داود رسولی معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیرعامل، محمد افشار مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قزوین و مدیران نیروگاه شهید رجایی با برگزاری رزمایش، یک هزار و ۱۰۰ تن از نیروهای دستگاه های امدادی و خدمات رسان استان قزوین آمادگی مقابله با حوادث را در نیروگاه شهید رجایی قزوین به نمایش گذاشتند.

این رزمایش بدون اطلاع قبلی به دستگاه های امدادی و خدمت رسان در حوزه انرژی، راه و ترافیک و امنیت برگزار شد و ۱۸ دستگاه اجرایی و نهاد مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند.

رزمایش پدافند غیرعامل با فرض حمله موشکی به نیروگاه برای از کار انداختن سیستم تولید برق در استان صورت گرفت و نیروهای امدادی برای مقابله با بحران وارد عملیات شدند.

محمد افشار مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری قزین در خصوص اهداف برپایی این مانور اظهارداشت: مهمترین هدف از رزمایش ارزیابی میزان آمادگی دستگاه های امنیتی و انتظامی، خدمات رسان و امدادی استان در حوزه پدافند غیرعامل بود تا بتوانیم وضعیت آمادگی این دستگاه ها را در هنگام هجوم احتمالی دشمن به مراکز حساس بسنجیم.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قزوین تصریح کرد: حمله موشکی دشمن به نیروگاه شهید رجایی سناریوی رزمایش بود و که دستگاه های مرتبط باید پس از حضور به موقع در محل حادثه برای تداوم خدمت رسانی و نیز فعالیت نیروگاه آماده می شدند.

افشار اضافه کرد: در این رزمایش سرعت عمل دستگاه های امدادی و خدمات رسان در حادثه فرضی مورد توجه قرار گرفت که خوشبختانه در ارزیابی مرحله اول می توان گفت دستگاه های اجرایی موفق عمل کردند.

در این رزمایش یک هزار و ۱۰۰ نفر از نیروهای دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان استان مورد ارزیابی قرار گرفتند.