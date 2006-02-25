در همايش "فلسفه رياضيات" تصريح شد: دعواي صدق و معرفت در فلسفه رياضيات همچنان برقرار است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، همايش "فلسفه رياضيات" صبح امروز با سخنراني دكتر ضياء موحد، دبير همايش و دكتر اعواني، رئيس موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، آغاز به كار كرد.

در اولين نشست كه رياست آن بر عهده دكتر محمد اردشير بود، دكتر ضياء موحد درباره "لوجيسيسم فرگه" سخنراني نمود.

دكتر موحد، گوتلوب فرگه را پايه گذار منطق رياضي و نخستين فيلسوف رياضي دوران جديد توصيف نمود. فرگه معتقد بود كه بخش مهمي از رياضيات، بويژه حساب را مي توان به منطق فرو كاست. اين نظريه كه لوجيسيسم معروف است به نظر مي رسد كه با كشف پارادوكس راسل به شكست كلي انجاميده است.

وي همچنين تأكيد كرد: پژوهشهاي بيست سال اخير نشان مي دهند كه دستاوردهاي فرگه اهميتي بيش از آن داشته كه تا كنون مي دانسته ايم.

در اين نشست، بهرام اسديان درباره " بناسراف : صدق و شناخت رياضي" سخنراني نمود.

اسديان در سخنراني خود اظهار داشت: پال بناسراف، فيلسوف آمريكايي، در سال 1973 مقاله اي نوشت به نام "صدق رياضي". شايد بتوان گفت كه مي توان انديشه هاي بسياري از فيلسوفان رياضي را حتي آن انديشه هايي را كه پيش از كار بناسراف مطرح شده اند به واسطه مقاله او توضيح و صورتبندي كرد.

وي درباره معماي بناسراف گفت: مسئله اي را كه به معماي بناسراف معروف شده مي توانيم در مقاله وي بوضوح ببينيم و آن اين است كه بهترين نظريه سمانتيك ما(نظريه تارسكي) و بهترين نظريه معرفت شناسي ما (نظريه علي معرفت) يك جا جمع نمي شوند. تعبيري كه براي شرايط صدق گزاره هاي رياضي داريم ما را به موجوديتهاي مجردي متعهد مي كند كه انساني كه در چارچوب زمان و مكان است و مي خواهد به آنها و نسبتهايشان معرفت پيدا كند دچار مشكلات جدي مي شود. اين است كه در دعواي ميان صدق و معرفت ظاهرا بايد يكي را به نفع ديگري قرباني كرد.

در اين همايش همچنين، شهرام محسني‌ پور درباره "پارادوكس اسكولم و مباني رياضيات" سخنراني نمود.

از ديگر سخنرانان اين همايش مي توان به دكتر سهراب علوي‌ نيا، عضو گروه فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي، كه درباره "فرماليسم رياضي مكانيك كوانتومي و گونه ‌هاي آن" سخنراني كرد و حسام ‌الدين ارفعي كه به بررسي "ريسمان و رياضيات نظريه ميدان كوانتومي" پرداخت، اشاره كرد.