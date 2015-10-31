به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی شنبه شب در نشست خبری پس از پایان دیدار تیمهای صبای قم و تراکتورسازی تبریز اظهار داشت: همان طور که پیش بینی میکردیم این بازی بازی سختی برای ما و البته تیم حریف بود اما خوشحالم که توانستیم با یک بازی خوب برنده بازی باشیم.
وی افزود: بازی را خوب آغاز کردیم و گل نخست را به ثمر رساندیم اما خیلی زود گل تساوی بخش را دریافت کردیم و پس از آن بازیکنان صبا به خودشان آمدند و توانستیم پیش از پایان نیمه نخست گل پیروزی را به ثمر برسانیم.
سرمربی تیم صبای قم گفت: در نیمه دوم یک بازی منطقی ارائه کردیم و به حریف شانس گلزنی ندادیم و اگر کمی دقت میکردیم میتوانستیم با استفاده از موقعیتهای گل با اختلاف ۲ یا ۳ گل برنده بازی باشیم.
دایی بیان داشت: از همه بازیکنانم تشکر میکنم که امروز مردانه جنگیدند و پس بازی بدی که در مقابل سایپا داشتیم، نشان دادند که بازی با سایپا یک اتفاق بوده است.
وی عنوان کرد: برای پیشرفت کردن هنوز جا داریم اما در برخی نقاط مشکلاتی در تیم ما وجود دارد و در برخی پستها باید تیممان را تقویت کنیم.
سرمربی صبا تصریح کرد: صبا امروز بازیکن بد نداشت و تیم ما یک تیم منسجم بود و هم در کارهای دفاعی و هم در برنامههای هجومی نمایش خوبی داشتیم و نشان دادیم تیم ما در حال پیشرفت است.
دایی درباره کسب سهمیه آسیایی خاطرنشان کرد: هنوز در ابتدای راه قرار داریم و نمیتوانیم به این مسائل فکر کنیم و برنامه ما این است که نماینده خوبی در لیگ برتر برای استان قم باشیم.
نظر شما