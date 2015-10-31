لاریجانی: رژیم سعودی، شرور منطقه است/ مسائل یمن دغدغه مستمر ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی عصر امروز در دیدار هیئت اعزامی از یمن اظهار داشت: مجاهدت‌های شما در یمن مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران است و کشور شما در چشم ملت ایران، ملتی مظلوم اما ریشه‌دار است.

وی با اشاره به گزارش های رسیده از یمن تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد که رژیم سعودی جنایت های زیادی در یمن انجام داده که باعث تخریب زیرساخت‌ها و شهید و زخمی شدن هزاران انسان بی‌گناه شده است.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: ما کمتر در تاریخ منطقه چنین جنایاتی را سراغ داریم و این نشان می‌دهد که رژیم سعودی یک رژیم شرور در منطقه است و البته ما اطمینان داریم که ملت یمن پیروز این جنگ نابرابر خواهد بود.

لاریجانی در ادامه افزود: ما مستمراً با کشورهایی که در ارتباط هستیم موضوع یمن را پیگیری می‌کنیم.

وی گفت: هر چند برخی از کشورها هنوز به درجه اهمیت این موضوع به حد کافی واقف نیستند، اما گزارش های شما می‌تواند باعث افشاگری تجاوزها و جنایت هایی باشد که بر ملت یمن در این ۸ ماه رفته است.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: یمن و ملت یمن برای ما اهمیت زیادی دارد و مطمئن باشید که مسائل یمن، دغدغه مستمر جمهوری اسلامی ایران است و حل مسئله یمن از نظر سیاسی اولویت اصلی ماست.

لاریجانی در پایان این دیدار اظهار داشت: یمن در مذاکرات سیاسی موضع داهیانه‌ای داشت و عملاً معادلات متجاوزین را بر هم زد و این مسئله باعث تقویت موقعیت یمن در میان کشورهای اروپایی شد.

نالف القانص: یمن را گورستان سعودی‌ها خواهیم کرد

بر اساس این گزارش، در این دیدار «نالف القانص» نایب رئیس شورای عالی انقلاب یمن و هیئت همراه به بیان نظرهای خود پرداختند.

نایب رئیس شورای عالی انقلاب یمن گفت: مردم یمن مواضع جمهوری اسلامی ایران را هرگز فراموش نمی‌کنند و ایران نزدیک‌ترین کشور به ماست.

وی افزود: البته ما دیدارهای دیپلماتیک دیگری با برخی از کشورها انجام داده ایم اما ایران را نزدیک‌ترین کشور به خود می‌دانیم.

نالف القانص گفت: یکی از معضلات اساسی مردم در یمن، نبود امکانات درونی و تجهیزات پزشکی است؛ حتی متجاوزان، بیمارستان پزشکان بدون مرز را هم بمباران کرده‌اند و ما امکان درمان مجروحان را نداریم.

وی از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا زمینه انتقال مجروحان به ایران و دریافت کمک‌های پزشکی فراهم شود.

نایب رئیس شورای عالی انقلاب یمن در ادامه خاطرنشان کرد: حضور عربستان سعودی موجب مسائل دردآوری در منطقه شده است و ما به نیابت از کل منطقه در جنگ با آنها هستیم.

وی گفت: در ظاهر، جنگ عربستان سعودی با یمن به دلیل مشروعیت بخشیدن به حکومت منصور هادی رئیس جمهور مخلوع و فراری یمن بوده، اما در واقع این جنگ به دلیل روحیه سلطه‌طلبی عربستان سعودی بوده است که می‌خواهد یمن زیر سلطه آنان باشد.

نالف القانص اظهار داشت: انقلاب مردم یمن را به کودتا تعبیر کردند و به این بهانه به سرکوب مردم بی‌گناه پرداختند اما ملت یمن هستند که با حمایت های کشورهای دوست، یمن را گورستان سعودی ها خواهند کرد.

وی در پایان گفت: عربستان سعودی با پول کلانی که در اختیار دارد به دنبال کسب اعتبار در سطح بین‌المللی است، اما غیر از پول، چیز دیگری در اختیار ندارد و امیدواریم تمام کشورهای دنیا این مسئله را درک کنند و به متجاوزان بها ندهند.