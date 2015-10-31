ایرانی ها در اینترنت به دنبال چه می گردند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یاری در مراسم رونمایی از موتور جستجوی پارسی جو با بیان اینکه بر اساس آمار سایت الکسا، ایران مرکز اصلی میزبانی سایت های داخلی کشور است و ۶۰ درصد محتوای فضای مجازی در داخل کشور میزبانی می شود، گفت: بعد از ایران، آمریکا با حدود ۳۰ درصد، آلمان نزدیک به ۱۰ درصد سهم بعدی در رتبه بندی ترافیک اینترنت ایران را دارند.

یاری افزود: بعد از این کشورها، هلند، کانادا، چین و ترکیه رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

وی در مورد تحلیل محتوایی خدمات داده ای پرمخاطب در ایران که از طریق جستجو در موتور جستجوی اینترنتی انجام شده است، گفت: ایرانی ها در اینترنت بدنبال خبر، شبکه توزیع تبلیغات، بازی و شبکه اجتماعی هستند.

دبیر شورای راهبری جویشگر بومی گفت: بررسی محتواهای بومی نیز در شبکه اینترنت نشان می دهد که کاربران اینترنت ایرانی در زمینه اطلاعات خارجی بیشتر بدنبال وی کی، نقشه، بازی، مخزن کتاب و فیلم و شبکه اجتماعی متخصصان هستند و کاربرد محتواهای داخلی متفاوت از این موضوع است.

وی با اشاره به مدل مفهومی ترسیم شده برای موتور جستجوی بومی افزود: در فراخوان اولیه این طرح ۱۰۷ پیشنهاد دریافت کردیم که حدود ۴۸ دانشگاه و شرکت محصول آماده در این زمینه ارائه دادند.

یاری با اشاره به اینکه ۱۷۰ میلیارد تومان برای طرح موتور جستجوی بومی ظرف ۵ سال هزینه خواهد شد گفت: تاکنون ۱۰ درصد این اعتبار اختصاص داده شده است.

به گزارش مهر، در این مراسم نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات نیز گفت: تا دو سال پیش نسبت میزبانی پایگاههای داده در ایران نسبت به خارج حدود ۱۰ درصد بود اما آخرین آمار سازمان آیکان نشان می دهد ۶۴ درصد آدرس های کاربران ایرانی در اینترنت محلی شده و ما از این حیث در منطقه رتبه اول و قبل از ترکیه و مصر قرار داریم.

وی گفت: طراحی و پیاده سازده شبکه ملی اطلاعات با ۴ ابزار مرورگر، مرور جستجو، سرویس ایمیل و شبکه های اجتماعی در دستور کار است که بتواند شرایطی را فراهم کند که در صورت نیاز مستقل از شبکه های خارجی در شرایط مختلف به کاربران سرویس دهد.