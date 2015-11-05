زاینده رود دوباره جاری شد/ رهاسازی آب کشت پاییزه کشاورزان

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگير حبيبي اظهارداشت: رهاسازي آب از دریچههای سد حدود يکماه ادامه دارد و ۱۵۰ ميليون مترمکعب آب مخزن سد براي مصارف کشاورزي و کشت پاییزه شرق اصفهان جاری ميشود.
معاون حفاظت و بهرهبرداري منابع آب ايران گفت: رهاسازي آب از سد زاينده رود با هدف مصارف کشاورزي استان اصفهان، از دیروز آغاز شده و تا روز جمعه به اراضي کشاورزي استان اصفهان خواهد رسيد. ميزان آب رها شده و مدت زمان جریان آب با نظر شوراي استانی متشکل از نمايندگان کشاورزان، فرماندار و شرکت آب منطقهاي استان اصفهان پيشنهاد شده و پس از تصويب از طريق شرکت مديريت منابع آب ايران به اين استان ابلاغ شده است.
حبيبي با بيان اينکه در حال حاضر حجم آب مخزن سد زايندهرود حدود ۴۱۱ ميليون مترمکعب است افزود: اعمال برنامههاي مديريت يکپارچه در حوضه آبريز و وضعيت خوب بارشها نسبت به سال قبل باعث شد تا بتوانيم مخزن سد زايندهرود را تا پايان شهريور و ابتداي سال آبي در بهترين شرايط حفظ کنيم و همين امر موجب شد امروز شاهد رهاسازي موفقيت آميز حجم قابلتوجهي آب از اين سد باشيم.
وي ميزان بارشها در حوضه گاوخوني را که رودخانه زاينده رود اصليترين رودخانه اين حوضه است، تا امروز حدود ۳۱ ميليمتر اعلام کرد و افزود: ميزان بارش ها در مجموع حوضه فلات مرکزي که زاينده رود نيز يکي از حوضههاي آن است تا امروز حدود ۱۵ ميليمتر بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل حدود ۲۵ درصد افزايش داشته است.
همچنین مسعود میرمحمدصادقی؛ مدیرعامل آب منطقهای اصفهان نیز با بیان اینکه جاری بودن زایندهرود تابع حجم بارشها در آینده است گفت: قرار بر این است که رهاسازی آب با دبی ۸۰ مترمکعب بر ثانیه ادامه یابد.
وی در خصوص وضعیت فعلی سد زایندهرود اصفهان گفت: با توجه به بارش رحمت الهی به خصوص در غرب حوضه و سرچشمههای زاینده رود میزان حجم آب پشت سد به بیش از ۴۱۰ میلیون مترمکعب رسیده است.
مدیرعامل آب منطقهای اصفهان افزود: با بازگشایی دوباره دریچههای سد زایندهرود، کشاورزان و باغداران استان اصفهان میتوانند از این نعمت الهی استفاده کنند. آب در حدود یک ماه جاری است و بودن آب در رودخانه زایندهرود تابع وضعیت آب و هوا و حجم بارشها در آینده خواهد بود.
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