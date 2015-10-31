رونق ساخت پتروشیمی زنجان با اختصاص فایناس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان، افزود: مشکلاتی در مسیر احداث این کارخانه به وجود آمد که امیدواریم با اختصاص فاینانس و کمک شرکت ملی صنایع پتروشیمی شاهد رونق کار این شرکت باشیم.

وی ادامه داد: کارخانه پتروشیمی اوره و آمونیاک زنجان دارای پیشرف فیزیکی کمی است و این روند باید هرچه سریعتر با رفع مشکلات اعتباری آن اصلاح شود.

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این اصل تأکید دارد که منطقه شمال غرب نیاز به کارخانه تولید کود اوره دارد که در این خصوص استان زنجان دارای ظرفیت خوبی برای استقرار واحد تولید کود اوره دارد و در این زمینه باید در کنار تأمین نیاز داخلی به سمت صادرات نیز حرکت شود.

نعمت زاده به ظرفیت‌های بالای استان زنجان در زمینه ذخایر معدنی به خصوص معادن سرب و روی اشاره کرد و افزود: باید توجه ویژه به حوزه معدن در استان صورت بگیرید و در این زمینه کارهایی در استان شروع‌ شده که امیدواریم نتیجه موردنظر را از این برنامه‌ها داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه معدن انجام داده است که امیدواریم نتایج مطلوب و تأثیرگذار در حوزه صنعت، معدن و تجارت محقق شود.

نعمت زاده با اشاره به شهرک برق و الکترونیک در استان زنجان اظهار کرد: نقش همه دستگاه‌ها مشخص‌شده و دبیرخانه برای این مهم تشکیل‌شده و نقشه راه برای توسعه صنعت برق، الکترونیک و آی تی در استان زنجان تهیه و ابلاغ‌شده و مشکلی برای کار وجود ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۰۰ هکتار زمین برای شهرک صنعتی برق و استان زنجان پیش‌بینی‌شده و در این راستا دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه زنجان این کار را دنبال خواهند کرد. توصیه‌شده آی.تی دانشگاه‌های صنعتی تقویت شود تا دیگر نیازی به دانشگاه‌های دیگری نباشد و یقین دارم که با کمک سایر دستگاه‌ها استان زنجان در آینده‌ای نه‌چندان دور این استان به قطب برق، الکترونیک و کشور تبدیل خواهد شد.

وی افزود: استان زنجان ظرف دو سال آینده در این بخش‌ها بارونق جدی مواجه می‌شود که بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نقشه راه برای توسعه صنعت برق، الکترونیک و آی.تی در استان زنجان تهیه و ابلاغ شده است.

نعمت زاده بابیان اینکه باید محتوا را تقویت کنیم، افزود: در استان زنجان و به‌تبع در کشور نیروها و جوانان تحصیل‌کرده و متخصصی در تمام حوزه‌ها وجود دارد و باید آنها را به‌کار بگیریم.

وی تصریح کرد: شرکت ایران ترانسفور زنجان بیش از ۱۰ شرکت و ۵ هزار نیروی مشغول به‌کار دارد و تنها در واحد مرکزی هزار و ۹۰۰ نفر مشغول به کار هستند و این نشان می‌دهد سطح کار بالا است.

نعمت زاده تصریح کرد: استان زنجان در بحث معدن جایگاه خوبی در کشور دارد و در سرب و روی و معادن سنگ‌آهن مستهلک‌ شده است.

وی گفت: در این میان باید نسبت به تقویت صنایع پایین‌دستی اهتمام جدی کنیم.