ضرورت توجه به توسعه و ارتقای دانش صنعت چاپ در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی، محمودرضا برازش به همراه علی‌اکبر صفی‌پور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی از فاز چهار شهرک صنعتی چاپ تبریز بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات و روند کار این بخش که بیش از پانزده چاپخانه در آن فعالیت دارند قرار گرفت.

برازش، در این بازدید از صنعت چاپ به عنوان صنعتی بسیار بزرگ یاد کرد و گفت: ابعاد صنعت چاپ هر روز بیشتر، پیچیده‌تر و متنوع‌تر می‌شود، بنابراین با توجه به پیشرفت تکنولوژی در این حوزه دستگاه‌های موجود نیز باید به روز شده و بهره‌گیری از آخرین امکانات روز از اولویت‌های فعالان این حوزه باشد.

وی با اشاره به اینکه توسعه و ارتقای دانش صنعت چاپ از جمله مواردی است که باید در حوزه چاپ به آن توجه شود؛ گفت: در بخش‌های مختلف صنعت چاپ از تولید مواد اولیه گرفته تا تولید محصول نهایی می‌توان ارتقا دانش را مدنظر داشت و بهره‌گیری از تفکر نو و پویای نسل جوان در کنار تجربیات پیشکسوتان این حوزه می‌تواند در پیشرفت صنعت چاپ موثر باشد.

مدیرکل دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این‌که بسیاری از صنایع کشورمان برای تکمیل زنجیره تولیدشان به چاپ نیاز دارند، گفت: در گذشته از صنعت چاپ چنین برداشت می‌شده که هر وقت اسمی از این صنعت بر زبان می‌آید منظور فقط کتاب و نشر است اما اکنون نیاز صنعت چاپ برای بسیاری صنایع دیگر واضح‌تر شده است پس لازم است که در توسعه کشور، توسعه صنعت چاپ نیز کاملاً مد نظر باشد.

علی‌اکبر صفی‌پور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز با اشاره به اهمیت صنعت چاپ در استان افزود: خوشبختانه صنعت چاپ در استان جایگاه خود را یافته و و همه پذیرفته‌اند که چاپ یک صنعت فرهنگی فرابخشی است و همه صنایع برای بقای خود به چاپ نیاز دارند.

وی گفت: در عین حالی که تبریز قطب صنعت چاپ و پیشکسوت این صنعت در ایران است اما این حوزه برای ارتقای بیش از پیش نیازمند یک تفکر و حرکت نو است.

صفی پور خاطرنشان کرد: همکاری دیگر ارگانهای دولتی در امر راه‌سازی و تامین انرژی مورد نیاز شهرک صنعتی چاپ از اولویت‌های کاری است.