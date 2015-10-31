به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان افزود: دولت به دنبال کنترل تورم در کنار تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور است که این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و دولت برای تحقق این اصل تلاش جدی خود را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: با از بین رفتن التهابات در اقتصاد کشور، سرمایه‌گذار جرأت کرده که وارد کار شود و با ایجاد آرامش و قابلیت پیش‌بینی بازار زمینه برای کار فراهم‌شده است.

سیف ادامه داد: خوشبختانه سال گذشته ۶۵ درصد از تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش صنایع اختصاص یافت، به طوری که ۳۴۰ میلیارد تومان تسهیلات در این رابطه ارائه شد و بانک مرکزی سیاست انبساطی در بخش صنعت داشت و در حال حاضر مشکل چندانی در این بخش نداریم.

رئیس بانک مرکزی بابیان اینکه انباشت کالاهای تولیدی در انبارها به‌عنوان یک دغدغه مطرح است افزود: بانک مرکزی به دنبال تحریک بازار است.

سیف تأکید کرد: طی دو سال گذشته انتقادی به عملکرد دولت مبنی بر اینکه دولت تمرکز خود را بر کنترل تورم گذاشته است مطرح می‌شد درحالی‌که این درست نیست و ما به دنبال کنترل تورم در کنار تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور هستیم که این موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری است.

وی افزود: در این رابطه منابع بانک مرکزی باید به سمت بازار بین‌بانکی سوق یابد تا انبارها تخلیه شود که صدور کارت خرید کالای ایرانی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان و خروج خودروهای فرسوده از چرخه فعالیت در کنار امکان خرید اسناد مدت‌دار از اقداماتی است که در دستور کار قرارگرفته است.

رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: این برنامه شش ماهه بوده و می‌تواند اثر تحرک‌بخشی به اقتصاد را داشته باشد و امیدواریم به نتیجه خوبی در این زمینه دست‌یابیم.

سیف با اشاره به اینکه شرایط اعطای تسهیلات خرید خودرو تا هفته آینده اعلام می‌شود، افزود: بانک مرکزی همسو با سایر ارگان‌های کشور برنامه‌های ویژه‌ای را برای خروج از رکود در دستور کار دارد و در این میان درزمینه خودرو نیز تسهیلات برای خودروهای تاکسی، کرایه و اتومبیل‌های فرسوده در نظر گرفته است و برنامه خود را برای خروج از رکود تدوین کرده است.

رئیس بانک مرکزی به فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری مجاز که در سایت بانک مرکزی اعلام‌شده اشاره کرد و گفت: هموطنان قبل از انتخاب هر یک از این مؤسسات از مجوز فعالیت آن‌ها تحت نظارت بانک مرکزی اطمینان حاصل کنند و بانک مرکزی بارها اسامی مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی را اعلام کرده است.

سیف افزود: اطلاعات ۲۰ بانک بدون مجوز در سامانه ثبت‌شده است.