به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، تظاهركنندگان خشمگين همچنين درمورد احتمال بروزجنگ داخلي در عراق هشدار دادند .

تظاهركنندگان ابتداد درميدان مارپل آرك تجمع كرده و سپس به سوي يكي ديگر از ميادين اين شهر حركت كردند.



پليس انگليس گفت : حدود 2 هزار و 500 نفر در اين تظاهرات شركت كردند .

شركت كنندگان با خود پلاكاردهايي حمل مي كردند كه بر روي آن نوشته شده بود "عراقي ها بايد متحد و يكپارچه باشند "، "ما تخريب حرمين شريفين عسكرين در عراق را محكوم مي كنيم " ، عراق متعلق به همه عراقي ها است " .

برخي از تظاهركنندگان هم عكس هاي حرمين شريفين قبل و پس از انفجار ونيز آيت الله سيستاني از مراجع شيعه عراق را با خود حمل مي كردند .

محمد الحلي يكي ازترتيب دهندگان اين تظاهرات گفت : ما دو هدف را دنبال مي كنيم يكي بيان انزجارو اعتراض خود ازجنايت زشت حمله به حرمين عسكريين و دوم اعلام اينكه عراقيها چه شيعه و چه سني و چه كرد با هم متحد باشند و به سوي درگيري و جنگ داخلي كشيده نشوند.

تروريست ها چهارشنبه هفته جاري در اقدامي گستاخانه حرم مطهر امامان دهم و يازدهم شيعيان را با بمب منفجر كردند و حرمت اين مكان مقدس را شكستند، اين اقدام موجي از خشم و انزجار در ميان ملت عراق، شيعيان و همه مسلمانان دوستدار خاندان عصمت و طهارت(ع) به وجود آورده است.