به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: «چرا من، کارلوس کیروش نباید در برنامه ۹۰ رودروی علیرضا اسدی مناظره کنم؟
۱- به خاطر اینکه تاکنون ایشان تصمیم به بازی در پشت پرده و در تاریکی گرفته اند و با استفاده از بازیکنان دیگر در خط اول سعی در نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوی افراد داشتهاند.
۲- به خاطر اینکه علیرضا اسدی فردی است که با چتر نجات و با لطف یک دوست به فدراسیون فوتبال آمده است. حضور ایشان در فوتبال با استحقاق، اعتبار و بر مبنای ارزش نبوده و به خاطر همین هم اشاره کردم که ایشان توسط چترنجات و برای لطف شخصی به شخص دیگر وارد فدراسیون فوتبال شده است.
۳- بنده سرمربی تیم ملی ایران هستم و قبل از ورود به اینجا در ۲ مقطع مختلف سرمربی تیم ستارگان فوتبال دنیا بوده و دو بار توانستهام به قهرمانی جهان برسم و دو بار قهرمانی در اروپا و یک بار هم قهرمانی در باشگاههای اروپا را تجربه کردهام، قهرمانیهای مختلفی را در انگلیس، پرتغال، اسپانیا و ژاپن داشتهام و توانستهام سه مرتبه تیمهای ملی مختلف را به جام جهانی هدایت کنم. چرا بنده باید در یک مناظره (بازی) مقابل فردی تفرقه انگیز و از نظر فوتبالی کاملا آماتور شرکت کنم؟ اگر شما میخواهید در زمین مناسب (فدراسیون فوتبال) این بازی را انجام دهید، میتوانید با حضور افراد مصلح و مناسب که شخص رئیس فدراسیون و اعضای هیات رئیسه هستند، این بازی را با من انجام دهید.
شکی نیست که از این پس دو گزینه روی میز داریم. یا طرز تفکر و فلسفه کارلوس کیروش که فلسفهای برنده، مدرن و استراتژیک و رو به جلو برای آمادهسازی آینده و رقابتی افتخارآمیز است و گزینه دیگرمان گزینهای است به روشهای علیرضا اسدی که با جانبداری، تفرقه انگیزیی و ایستایی از طرف دوست ایشان مورد حمایت قرار گرفته تا بتواند با ایجاد توجیهات، بهانهها و همینطور اشکها و سرزنشها رقابت کند. اکنون زمان این است که شما مسیرتان را برای حرکت رو به جلوی فوتبال ایران انتخاب کنید.
۴- پس از انتخاب علیرضا اسدی از سوی وزارت ورزش که جایگزین مهدی محمدنبی شد، چه حمایتهایی از فوتبال صورت گرفت: تجهیزات، صفر. حمایتهای مالی، صفر. کمپ تیمهای ملی، صفر. مرکز تخصصی فوتبال، صفر. زمین تمرینی، صفر و در ازای آن تفرقه در فدراسیون فوتبال در حد عالی و شبهه افکنی و گمانهزنی در سطح اول جهانی و متاسفانه در فدراسیون فوتبال هم اتفاق میافتد. علیرضا اسدی میتواند یک کار فوقالعاده در فوتبال انجام دهد و آن این است که ناپدید شود.
به من یک مربی نشان دهید که برای تیم ملی فوتبال کشور شما تک و تنها مقابل تیمهایی چون قطر، بحرین، کرهجنوبی و عراق جنگید، آن هم در شرایطی که افرادی چون شما خودشان را پنهان کردند. این کاری بود که بنده با کمال افتخار با آنچه در توان داشتم تا سر حد جان انجام دادم. با احترام، کارلوس کیروش.
آخرین پرسشم از علیرضا اسدی این است که شما به عنوان دبیرکل زمانی که مربیان، بازیکنان، کادر پزشکی و اداری در حال فعالیت و زحمت پرشمار برای تیم ملی بودند و بدون دریافت مبلغی کار کردند، کجا بودید؟ بدون دریافت حقوق برای ماهها؟ لطفا یک قدم شگفت انگیز برای ما بردارید و ناپدید شوید و مطمئنا این خدمت بسیار بزرگی برای فوتبال خواهد بود.
علیرضا اسدی، فکر میکند چه شخصی است که در حال حاضر خود را متولی اخلاقگرایی و حقایق میداند. ایشان فکر میکند که چه شخصی این وظیفه را به او داده است. آقای اسدی! شما باید خود را متعهد به وظایف و وفادار به رئیس فدراسیونتان، اعضای هیات رئیس، تیم ملی و فوتبال ایران بدانید. حرمت شخصی که جایگاه دبیرکلی فدراسیون را به شما داده، باید نگه دارید.
باز هم میخواهم تکرار کنم همانطور که در قبل به شما گفتم اگر اعتقاد دارید بنده شخص مناسب برای انجام این کار نیستم، جسارت لازم برای مطرح کردن رودررو و گفتن این مطلب که میبایست برای من جایگزین بیاورید، را داشته باشید، همانگونه که با دبیرکل پیشین این کار را انجام دادید. بر خلاف آنچه شما اشاره کردهاید، تمامی این صحبتها، واقعیات و حقایقی است که بنده طبق وظیفهای که بر دوش دارم مطرح میکنم و هیچ گونه سناریو یا سناریونویسی در کار نیست.
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