اجرای طرح پایش سلامت درقرچک/ارائه خدمات پزشکی به ۲۲۰خانواده شهید

آزمان کادری رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی خدمت رسانی در این نهاد مقدس، اظهار داشت: مراجعه کنندگان به بنیاد شهید و امور ایثارگران، افرادی هستند که در راه دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی فداکاری کرده اند.

وی افزود: مراجعه کنندگان به بنیاد شهید یا خانواده معظم شهدا هستند که سرمایه های خود را برای حفاظت از انقلاب اسلامی تقدیم کردند یا جانبازان و آزادگان سرافراز دفاع مقدس اند که بهترین سال های زندگی خود را برای مبارزه با دشمنان مصروف داشته و رنج های زیادی را متحمل شدند.

شهرستان قرچک ۳۳۸ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است

کادری ادامه داد: ما هر چه به خانواده معظم شهدا، ایثارگران و آزادگان خدمت رسانی کنیم، نمی توانیم گوشه ای از خدمات و رشادت های آنان را پاسخ دهیم اما تمام توان خود را برای انجام بهترین خدمات به کار گرفتیم.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که شهرستان قرچک، چه تعداد شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، بیان داشت: ۳۳۸ شهید در دوران دفاع مقدس و پس از آن از شهرستان قرچک تقدیم انقلاب اسلامی شده که مانند ستارگان نورانی در آسمان این منطقه می درخشند.

حضور بیش از ۷۰ آزاده سرافراز در شهرستان قرچک

وی متذکر شد: همچنین شهرستان قرچک بیش از ۷۰۰ جانباز را تقدیم نظام اسلامی کرده و مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان، تمام تلاش خود را برای خدمت رسانی به این مردان بزرگ به کار گرفته است.

کادری در ادامه به تعداد آزادگان شهرستان قرچک نیز اشاره کرد و گفت: شهرستان قرچک بیش از ۷۰ آزاده را در طول هشت سال دفاع مقدس تقدیم کرد که امروز به عنوان سند زنده حماسه آفرینی رزمندگان اسلامی در دوران دفاع مقدس و ظلم استکبار جهانی به این ملت به یادگار مانده اند.

استفاده از ظرفیت گلزار شهدای گمنام قرچک

رییس بنیاد شهید و امور ایثاگران شهرستان قرچک گفت: شهرستان قرچک به دلیل اینکه شهرستانی نوپا بوده و در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همواره در خط مقدم دفاع از ارزش های نظام اسلامی قرار داشته، نیازمند توجه جدی تر است تا زمینه خدمت رسانی بهتر و مطلوب تر به مردم این خطه بویژه خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان و آزادگان فراهم شود.

وی متذکر شد: امروز زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و انتقال مفاهیم و باورهای دفاع مقدس به نسل جوان و نوجوان کشور یکی از رسالت های بنیاد شهید و سایر دستگاه های نظام اسلامی است و این بنیاد تلاش دارد تا با برگزاری یادواره های شهدا ویژه اقشار و گروه های مختلف در این زمینه نقش آفرینی کند.

کادری یادآور شد: همچنین تلاش مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران قرچک آن است که از ظرفیت گلزار شهدای گمنام و گلزار شهدای روستاها و مناطق حاشیه ای این شهرستان برای گسترش مفاهیم ارزشی نظیر فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کند.

طرح پایش سلامت در قرچک اجرا شده است

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک پیگیری در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت درصد جانبازی محمد تقی رشید که حین عملیات به درجه جانبازی نائل آمد، با اشاره به احقاق حق درصد جانبازی محمدتقی رشید یکی از جانبازان سرافراز نیروی انتظامی قرچک، پس از پیگیری های مداوم افزود: کمیسیون عالی بنیاد شهید و امور ایثاگران کشور، درصد جانبازی این جانباز سرافراز را ۷۰ درصد تعیین کرد که بنیاد شهید شهرستان قرچک در این زمینه پیگیری های زیادی را انجام داد.

کادری با اشاره به خدمات پزشکی ارائه شده به خانواده معظم شهدا، ایثارگران و آزادگان شهرستان قرچک اظهار داشت: با تلاش های انجام شده و با همکاری برخی پزشکان معتمد، طرح پایش سلامت ویژه خانواده معظم شهدا، ایثارگران و آزادگان شهرستان قرچک برگزار شده است.

خدمت رسانی پزشکی به ۲۲۰ خانواده شهید در طرح پایش سلامت قرچک

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان قرچک متذکر شد: در طرح پایش سلامت، پزشکان تعیین شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان با حضور در منازل خانواده شهدا و جانبازان، وضعیت پزشکی آنان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و مشاوره های پزشکی لازم را ارائه کرده و در زمینه تأمین برخی تجهیزات پزشکی نیز اقداماتی را در دستور کار قرار می دهند.

وی افزود: در این طرح که سه پزشک در شهرستان قرچک حضور دارند، خدمات پزشکی به خانواده معظم شهدا و ایثاگران ارائه می شود.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک ادامه داد: بیش از ۲۲۰ خانواده معظم شهدا اعم از پدران، مادران، فرزندان و همسران شهدا در طرح پایش سلامت در شهرستان قرچک حاضر شده و خدمت رسانی لازم به این افراد انجام شد.

قرار گرفتن ۵۰ جانباز بالای ۵۰ درصد در طرح پایش سلامت

کادری اضافه کرد: همچنین در جریان این طرح به بیش از ۵۰ جانباز دارای درجه جانبازی بالای ۵۰ درصد و ۱۲ جانباز زیر ۵۰ درصد که دارای بیماری صعب العلاج بودند، خدمت رسانی لازم انجام شد.

وی عنوان کرد: تمام تلاش مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک ان است که در زمینه های پزشکی، تا حد توان و متناسب با امکانات و ظرفیت ها به خدمت رسانی بپردازند.

کادری با اشاره به برخی مشکلات ایجاد شده در ارتباط با بیمه طلایی افراد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: مشکلاتی که در ارتباط با بیمه طلایی بوجود آمد، یک مشکل کلی است و مربوط به شهرستان قرچک نیست.

وی متذکر شد: رایزنی های لازم از طریق معاونت درمان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثاگران شهرستان های استان تهران انجام شده و امیدواریم این مشکل در کم ترین زمان ممکن حل شود.

انعقاد قرارداد با سه درمانگاه و چهار آزمایشگاه در قرچک

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک افزود: به منظور رفاه حال خانواده شهدا و افراد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران با برخی مراکز درمانی و داروخانه های فعال در منطقه قرارداد همکاری امضا کرده ایم.

وی یادآور شد: هم اکنون بنیاد شهید و امور ایثاگران شهرستان قرچک با بیش از دو داروخانه و سه درمانگاه قرار داده بسته تا افراد تحت پوشش دچار مشکل نشوند.

کادری تأکید کرد: برای انجام آزمایشات افراد تحت پوشش بنیاد شهید قرچک نیز با چهار آزمایشگاه وارد مذاکره و قراردادهای لازم نیز منعقد شده و خانواده معظم شهدا و ایثاگران می توانند از این مراکز استفاده کنند.

در نظر گرفتن بودجه برای ساخت ساختمان بنیاد شهید قرچک

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک در ادامه به موضوع امکانات سخت افزاری این بنیاد اشاره کرد و گفت: پس از شهرستان شدن قرچک، ضرورت گسترش امکانات سخت افزاری و تأمین ساختمان مناسب برای این بنیاد مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این زمینه رایزنی زهای لازم با مسئولان شهرداری و شورای اسلامی شهر قرچک انجام شد و بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران و کشور نیز بودجه ای مناسب را برای ساخت ساختمان بنیاد شهید در نظر گرفته اند.

کادری اضافه کرد: به نتیجه رسیدن ساختمان اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک به منظور خدمت رسانی بهتر و مطلوب تر به خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان از اولویت های در دست اقدام این بنیاد است.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک در پایان یادآور شد: باید خانواده شهدا و اثارگران به عنوان پرچمداران فرهنگ شهید و شهادت از این ارزش بزرگ دفاع کرده و خادمان خود در بنیاد شهید و امور ایثارگران قرچک را در خدمت رسانی بهتر یاری کنند.